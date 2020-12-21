Недільні протести у Білорусі відзначились затриманням близько 150 осіб
Понеділок, 21 грудня 2020, 01:47
За інформацією правозахисників, під час традиційних протестів у Білорусі 20 грудня силовики затримали понад 150 осіб.
Джерело: правозахисний центр "Вясна", "Радіо Свобода"
Деталі: Наразі кількість затриманих складає 152 особи. Найбільше силовики схопили учасників акцій у столиці країни. Окрім того, такі ж дії міліції були в Солігорську, Новополоцьку, Сміловичах, Вітебську та Гродно.
У цю неділю білоруси вийшли на "Марш народного трибуналу". Зокрема, мінчани збирались у дворах та йшли колонами по житловим кварталам. Також відомо про одиночні пікети.
Нагадаємо:
- У Білорусі після президентських виборів з 9 серпня тривають масові протести.
- Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Олександра Лукашенка президентом Білорусі.
- Після виборів Україна поставила на паузу міжнародні відносини з Білоруссю. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна готова до співпраці з білоруською опозицією.
- Через 4 місяці після фальсифікованих виборів Лукашенко продовжує масово затримувати активістів і журналістів.
Українська правда