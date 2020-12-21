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Недільні протести у Білорусі відзначились затриманням близько 150 осіб

Понеділок, 21 грудня 2020, 01:47

За інформацією правозахисників, під час традиційних протестів у Білорусі 20 грудня силовики затримали понад 150 осіб.

Джерело: правозахисний центр "Вясна", "Радіо Свобода

Деталі: Наразі кількість затриманих складає 152 особи. Найбільше силовики схопили учасників акцій у столиці країни. Окрім того, такі ж дії міліції були в Солігорську, Новополоцьку, Сміловичах, Вітебську та Гродно. 

 
Фото: onliner.by

У цю неділю білоруси вийшли на "Марш народного трибуналу". Зокрема, мінчани збирались у дворах та йшли колонами по житловим кварталам. Також відомо про одиночні пікети. 

Пікет на площі Перемоги
Пікет на площі Перемоги
Фото: Радіо Свобода

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Білорусьмітинги
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