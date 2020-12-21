Недільні протести у Білорусі відзначились затриманням близько 150 осіб

За інформацією правозахисників, під час традиційних протестів у Білорусі 20 грудня силовики затримали понад 150 осіб.

Джерело: правозахисний центр "Вясна", "Радіо Свобода"

Деталі: Наразі кількість затриманих складає 152 особи. Найбільше силовики схопили учасників акцій у столиці країни. Окрім того, такі ж дії міліції були в Солігорську, Новополоцьку, Сміловичах, Вітебську та Гродно.

Фото: onliner.by

У цю неділю білоруси вийшли на "Марш народного трибуналу". Зокрема, мінчани збирались у дворах та йшли колонами по житловим кварталам. Також відомо про одиночні пікети.

Пікет на площі Перемоги Фото: Радіо Свобода

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