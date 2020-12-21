Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовные дела в отношении лидера оппозиции Светланы Тихановськой и Координационного совета по передаче власти в стране.

Источник: пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси в Telegram

Дословно: "По поручению Генеральной прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении членов так называемого координационного совета и других лиц по ч.1 ст.357 Уголовного кодекса - заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем".

Детали: Оппозиционеров обвиняют в создании экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти.

Кроме Тихановськой, в этом деле фигурируют Мария Колесникова, Максим Знак, Павел Латушко, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский и другие.

В отношении их возбуждено дело по ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса Беларуси (создание экстремистского формирования и руководство им).

Также возбуждено уголовное дело в отношении Алексея Леончика и других оппозиционеров по ст.361-2 (финансирование деятельности экстремистского формирования).

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