Батько загиблого військового каже, що суд зобов'язав відкрити справу проти Зеленського

Печерський суд Києва зобов'язав ДБР зареєструвати заяву про бездіяльність верховного головнокомандувача і президента Володимира Зеленського. Таким чином суд задовольнив скаргу батька загиблого військового Ярослава Журавля.

Джерело: Радіо Свобода, яке цитує батька бійця Сергія Журавля

Пряма мова Журавля: "Печерський районний суд уже ухвалив рішення, Шевченківський – поки ні. Рішення суду обов’язкове до виконання. Його текст уже отримали на руки, і моя довірена особа відправила його до ДБР.

Через 10–12 днів має бути реакція".

Деталі: Батько військового звинувачує Зеленського в бездіяльності, яка призвела до загибелі його сина.

За словами батька, раніше він звертався до ДБР та Офісу генпрокурора з вимогою відкрити провадження, однак з обох відомств отримав "відписки".

Тоді він звернувся до Печерського й Шевченківського райсудів Києва.

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