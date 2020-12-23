Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Батько загиблого військового каже, що суд зобов'язав відкрити справу проти Зеленського

Середа, 23 грудня 2020, 00:38
Батько загиблого військового каже, що суд зобов'язав відкрити справу проти Зеленського

Печерський суд Києва зобов'язав ДБР зареєструвати заяву про бездіяльність верховного головнокомандувача і президента Володимира Зеленського. Таким чином суд задовольнив скаргу батька загиблого військового Ярослава Журавля.

Джерело: Радіо Свобода, яке цитує батька бійця Сергія Журавля

Пряма мова Журавля: "Печерський районний суд уже ухвалив рішення, Шевченківський – поки ні. Рішення суду обов’язкове до виконання. Його текст уже отримали на руки, і моя довірена особа відправила його до ДБР.

Через 10–12 днів має бути реакція".

Деталі: Батько військового звинувачує Зеленського в бездіяльності, яка призвела до загибелі його сина.

За словами батька, раніше він звертався до ДБР та Офісу генпрокурора з вимогою відкрити провадження, однак з обох відомств отримав "відписки".

Тоді він звернувся до Печерського й Шевченківського райсудів Києва.

Передісторія:

  • У жовтні Сергій Журавель подав позов проти президента Володимира Зеленського через перевищення ним службових повноважень.
  • 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве український боєць загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої. Того ж дня забрати його тіло вирушила група українських військових.
  • Російсько-окупаційні війська обстріляли трьох військовослужбовців, які мали евакуювати українського бійця, котрий підірвався поблизу Зайцевого. Внаслідок ворожого вогню загинув військовий медик,одного військовослужбовця – Ярослава Журавля – було поранено, а ще один отримав бойове травмування.
  • Ввечері 13 липня тіла загиблих та поранений воїн знаходилися на місці обстрілу. Тривали переговори з СММ ОБСЄ щодо їхньої евакуації.
  • 21 липня бойовики передали тіло полеглого захисника Україні. В ООС заявили, що загиблим може бути військовий, якого досі вважали пораненим. Пізніше підтвердилося, що загинув Журавель. 

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийсудДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Зеленський
Зеленський на камеру посперечався з проросійським президентом Болгарії про війну
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Не дивуйтесь, якщо Кадиров пройде маршем прямо в Кремль – Зеленський
Останні новини
12:21
Депутат підірвав гранати на сесії сільради: 2 загиблих і 11 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
Усі новини...
Реклама: