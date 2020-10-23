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Батько загиблого розвідника подав позов проти Зеленського

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 14:46
Фото з Facebook

Батько загиблого на Донбасі розвідника Ярослава Журавля, Сергій Журавель подав позов проти президента Володимира Зеленського через перевищення ним службових повноважень.

Джерело: пост Журавля у Facebook

Пряма мова: "Я не пробачу тим, хто завдяки популізму і некомпетентним діям став причиною загибелі мого сина. Я не пробачу тим, хто ставить під загрозу життя наших військовослужбовців, під прикриттям "прагнення до миру".

Я подаю позов у Генеральну прокуратуру щодо вчинення злочину Володимиром Зеленським на посту верховного головнокомандувача і президента України".

Деталі: Журавель додав, що не боїться і піде до кінця, заради справедливості.

Батько розвідника звинувачує Зеленського у тому, що він "заборонив залучення підрозділів спеціального призначання для проведення рятувально-пошукових заходів" біля Зайцевого. За словами батька, це призвело до того, що поранений Ярослав Журавель загинув від крововтрати у "сірій зоні".

Я, Сергій Журавель, батько загиблого воїна України- Ярослава Журавля. Я не пробачу тим,хто завдяки популізму і...

Опубліковано Остапом Підковою Четвер, 22 жовтня 2020 р.

Сергій Журавель вимагає розпочати досудове розслідування за ч. 4 статті 426 (Бездіяльність військової влади) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

Позовну заяву Журавель подав до ГПУ та Державного бюро розслідувань.

Передісторія: 

  • 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве український боєць загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої. Того ж дня забрати його тіло вирушила група українських військових.
  • Російсько-окупаційні війська цинічно обстріляли трьох військовослужбовців, які мали евакуювати українського бійця, котрий підірвався поблизу Зайцевого. Внаслідок ворожого вогню загинув військовий медик, одного військовослужбовця – Ярослава Журавля – було поранено, а ще один отримав бойове травмування.
  • Ввечері 13 липня тіла загиблих та поранений воїн знаходилися на місці обстрілу. Тривали переговори з СММ ОБСЄ щодо їхньої евакуації.
  • 14 липня стало відомо, що тіла бійця, якого мали евакуювати, та військового медика бойовики забрали собі.
  • 15 липня українська сторона забрала тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня на Донбасі. 
  •  17 липня з тимчасово окупованої території України передали неідентифіковане тіло, загиблим виявився Микола Ілін.
  • 21 липня бойовики передали ще одне тіло полеглого захисника Україні. В ООС заявили, що загиблим може бути військовий, якого досі вважали пораненим. Пізніше підтвердилося, що загинув Журавель. 

Українська правда
Теми: ЗеленськийДонбасвійнажертви


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