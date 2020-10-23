Батько загиблого розвідника подав позов проти Зеленського

Батько загиблого на Донбасі розвідника Ярослава Журавля, Сергій Журавель подав позов проти президента Володимира Зеленського через перевищення ним службових повноважень.

Джерело: пост Журавля у Facebook

Пряма мова: "Я не пробачу тим, хто завдяки популізму і некомпетентним діям став причиною загибелі мого сина. Я не пробачу тим, хто ставить під загрозу життя наших військовослужбовців, під прикриттям "прагнення до миру".

Я подаю позов у Генеральну прокуратуру щодо вчинення злочину Володимиром Зеленським на посту верховного головнокомандувача і президента України".

Деталі: Журавель додав, що не боїться і піде до кінця, заради справедливості.

Батько розвідника звинувачує Зеленського у тому, що він "заборонив залучення підрозділів спеціального призначання для проведення рятувально-пошукових заходів" біля Зайцевого. За словами батька, це призвело до того, що поранений Ярослав Журавель загинув від крововтрати у "сірій зоні".

Я, Сергій Журавель, батько загиблого воїна України- Ярослава Журавля. Я не пробачу тим,хто завдяки популізму і... Опубліковано Остапом Підковою Четвер, 22 жовтня 2020 р.

Сергій Журавель вимагає розпочати досудове розслідування за ч. 4 статті 426 (Бездіяльність військової влади) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

Позовну заяву Журавель подав до ГПУ та Державного бюро розслідувань.

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