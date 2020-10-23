Батько загиблого розвідника подав позов проти Зеленського
Батько загиблого на Донбасі розвідника Ярослава Журавля, Сергій Журавель подав позов проти президента Володимира Зеленського через перевищення ним службових повноважень.
Джерело: пост Журавля у Facebook
Пряма мова: "Я не пробачу тим, хто завдяки популізму і некомпетентним діям став причиною загибелі мого сина. Я не пробачу тим, хто ставить під загрозу життя наших військовослужбовців, під прикриттям "прагнення до миру".
Я подаю позов у Генеральну прокуратуру щодо вчинення злочину Володимиром Зеленським на посту верховного головнокомандувача і президента України".
Деталі: Журавель додав, що не боїться і піде до кінця, заради справедливості.
Батько розвідника звинувачує Зеленського у тому, що він "заборонив залучення підрозділів спеціального призначання для проведення рятувально-пошукових заходів" біля Зайцевого. За словами батька, це призвело до того, що поранений Ярослав Журавель загинув від крововтрати у "сірій зоні".
Я, Сергій Журавель, батько загиблого воїна України- Ярослава Журавля. Я не пробачу тим,хто завдяки популізму і...Опубліковано Остапом Підковою Четвер, 22 жовтня 2020 р.
Сергій Журавель вимагає розпочати досудове розслідування за ч. 4 статті 426 (Бездіяльність військової влади) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.
Позовну заяву Журавель подав до ГПУ та Державного бюро розслідувань.
Передісторія:
- 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве український боєць загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої. Того ж дня забрати його тіло вирушила група українських військових.
- Російсько-окупаційні війська цинічно обстріляли трьох військовослужбовців, які мали евакуювати українського бійця, котрий підірвався поблизу Зайцевого. Внаслідок ворожого вогню загинув військовий медик, одного військовослужбовця – Ярослава Журавля – було поранено, а ще один отримав бойове травмування.
- Ввечері 13 липня тіла загиблих та поранений воїн знаходилися на місці обстрілу. Тривали переговори з СММ ОБСЄ щодо їхньої евакуації.
- 14 липня стало відомо, що тіла бійця, якого мали евакуювати, та військового медика бойовики забрали собі.
- 15 липня українська сторона забрала тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня на Донбасі.
- 17 липня з тимчасово окупованої території України передали неідентифіковане тіло, загиблим виявився Микола Ілін.
- 21 липня бойовики передали ще одне тіло полеглого захисника Україні. В ООС заявили, що загиблим може бути військовий, якого досі вважали пораненим. Пізніше підтвердилося, що загинув Журавель.