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Отец погибшего военного говорит, что суд обязал открыть дело против Зеленского

Среда, 23 декабря 2020, 01:38

Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу отца погибшего военнослужащего Ярослава Журавля, обязав ГБР открыть производство относительно верховного главнокомандующего и президента Владимира Зеленского.

Источник: Радио Свобода, которое цитирует отца бойца Сергея Журавля

Прямая речь Журавля: "Печерский районный суд уже принял решение, Шевченковский - пока нет. Решение суда обязательно к исполнению. Его текст уже получили на руки, и мое доверенное лицо отправило его в ГБР.

Через 10-12 дней должна быть реакция".

Детали: Отец военного обвиняет Зеленского в бездействии, которое привело к гибели его сына.

По словам отца, ранее он обращался к ГБР и Офис генпрокурора с требованием открыть производство, однако с обоих ведомств получил "отписки".

Тогда он обратился в Печерский и Шевченковский райсуд Киева.

Предыстория:

  • В октябре Сергей Журавель подал иск против президента Владимира Зеленского из-за превышения им служебных полномочий.
  • 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево украинский боец ​​погиб, подорвавшись на взрывном устройстве. В тот же день забрать его тело отправилась группа украинских военных.
  • Российско-оккупационные войска цинично обстреляли трех военнослужащих, которые должны были эвакуировать украинского бойца, который подорвался вблизи Зайцево. Вследствие вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий (Ярослав Журавель) был ранен, а еще один получил боевую травму.
  • Вечером 13 июля тела погибших и раненый воин находились на месте обстрела. Продолжались переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации.
  • 21 июля боевики передали тело защитника Украине. Тогда в ООС заявили, что погибшим может быть военный, которого до сих пор считали раненым. Позже подтвердилось, чтопогиб Журавель. 

Темы: ЗеленскийсудДонбасс


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