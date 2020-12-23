Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Отец погибшего военного говорит, что суд обязал открыть дело против Зеленского

Среда, 23 декабря 2020, 00:38
Отец погибшего военного говорит, что суд обязал открыть дело против Зеленского

Печерский суд Киева обязал ГБР зарегистрировать заявление о бездеятельности верховного главнокомандующего и президента Владимира Зеленского. Таким образом суд удовлетворил жалобу отца погибшего военного Ярослава Журавля.

Источник: Радио Свобода, которое цитирует отца бойца Сергея Журавля

Прямая речь Журавля: "Печерский районный суд уже принял решение, Шевченковский - пока нет. Решение суда обязательно к исполнению. Его текст уже получили на руки, и мое доверенное лицо отправило его в ГБР.

Через 10-12 дней должна быть реакция".

Детали: Отец военного обвиняет Зеленского в бездействии, которое привело к гибели его сына.

По словам отца, ранее он обращался к ГБР и Офис генпрокурора с требованием открыть производство, однако с обоих ведомств получил "отписки".

Тогда он обратился в Печерский и Шевченковский райсуд Киева.

Предыстория:

  • В октябре Сергей Журавель подал иск против президента Владимира Зеленского из-за превышения им служебных полномочий.
  • 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево украинский боец ​​погиб, подорвавшись на взрывном устройстве. В тот же день забрать его тело отправилась группа украинских военных.
  • Российско-оккупационные войска цинично обстреляли трех военнослужащих, которые должны были эвакуировать украинского бойца, который подорвался вблизи Зайцево. Вследствие вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий (Ярослав Журавель) был ранен, а еще один получил боевую травму.
  • Вечером 13 июля тела погибших и раненый воин находились на месте обстрела. Продолжались переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации.
  • 21 июля боевики передали тело защитника Украине. Тогда в ООС заявили, что погибшим может быть военный, которого до сих пор считали раненым. Позже подтвердилось, чтопогиб Журавель. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийсудДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Зеленский
Поддерживать Украину всегда будет нашей целью – президент Чехии
Зеленский: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: