Отец погибшего военного говорит, что суд обязал открыть дело против Зеленского

Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу отца погибшего военнослужащего Ярослава Журавля, обязав ГБР открыть производство относительно верховного главнокомандующего и президента Владимира Зеленского.

Источник: Радио Свобода, которое цитирует отца бойца Сергея Журавля

Прямая речь Журавля: "Печерский районный суд уже принял решение, Шевченковский - пока нет. Решение суда обязательно к исполнению. Его текст уже получили на руки, и мое доверенное лицо отправило его в ГБР.

Через 10-12 дней должна быть реакция".

Детали: Отец военного обвиняет Зеленского в бездействии, которое привело к гибели его сына.

По словам отца, ранее он обращался к ГБР и Офис генпрокурора с требованием открыть производство, однако с обоих ведомств получил "отписки".

Тогда он обратился в Печерский и Шевченковский райсуд Киева.

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