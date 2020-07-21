Бойовики передали ще одне тіло загиблого захисника – ОС

21 липня представники російсько-окупаційних військ передали ще одне тіло полеглого захисника Україні, загиблим може бути військовий, якого досі вважали пораненим.

Джерело: штаб Операції об’єднаних сил

Дослівно: "Наразі, особу загиблого не ідентифіковано. Ймовірно, це – третій військовослужбовець, якого до цього часу вважали пораненим після цинічного вбивства морських піхотинців 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве, Донецької області".

Деталі: Після проведення процедури упізнання, завершення судово-медичної експертизи та оформлення відповідних документів, пошукова група "Евакуація 200" доправлять тіло до місця поховання.

Про дату поховання героя повідомлять додатково.

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