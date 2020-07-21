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Бойовики передали ще одне тіло загиблого захисника – ОС

Вівторок, 21 липня 2020, 12:48
Фото Міноборони

21 липня представники російсько-окупаційних військ передали ще одне тіло полеглого захисника Україні, загиблим може бути військовий, якого досі вважали пораненим.

Джерело: штаб Операції об’єднаних сил

Дослівно: "Наразі, особу загиблого не ідентифіковано. Ймовірно, це – третій військовослужбовець, якого до цього часу вважали пораненим після цинічного вбивства морських піхотинців 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве, Донецької області".

Деталі: Після проведення процедури упізнання, завершення судово-медичної експертизи та оформлення відповідних документів, пошукова група "Евакуація 200" доправлять тіло до місця поховання.

Про дату поховання героя повідомлять додатково.

Передісторія: 

  • 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве український боєць загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої.
  • Того ж дня забрати його тіло вирушила група українських військових. Російсько-окупаційні війська цинічно обстріляли трьох військовослужбовців, які мали евакуювати українського бійця, котрий підірвався поблизу Зайцевого.
  • Внаслідок ворожого вогню загинув військовий медик, одного військовослужбовця було поранено, а ще один отримав бойове травмування. Ввечері 13 липня тіла загиблих та поранений воїн знаходилися на місці обстрілу. Тривали переговори з СММ ОБСЄ щодо їхньої евакуації.
  • 14 липня стало відомо, що тіла бійця, якого мали евакуювати, та військового медика бойовики забрали собі.
  • 15 липня українська сторона забрала тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня на Донбасі. Про долю пораненого та медика, який загинув при спробі евакуації загиблого бійця, не повідомляли.
  • 17 липня з тимчасово окупованої території України передали неідентифіковане тіло. Згодом його ідентифікували, як загиблого 13 липня військового медика Миколу Іліна.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіРосіяДонбасвійнажертви


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