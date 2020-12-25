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Зеленский: Все ждут, когда посадят Порошенко

Пятница, 25 декабря 2020, 10:22
Зеленский: Все ждут, когда посадят Порошенко
фото Павла Гриценко, Фокус

Президент Владимир Зеленский считает, что при генпрокуроре Ирине Венедиктовой "бандитов поймали больше", однако людям это не интересно.

Источник: Зеленский в интервью "Фокусу"

Прямая речь: "Да, она (Венедиктова – ред.) должна прийти с результатами. Она сейчас показывает, что бандитов поймали больше. Недавно они действительно закрыли известных "скрутчиков" НДС, которые "скручивали" 20 млрд грн. Это действительно историческое событие. Но об этом не говорят, как о Ермаке [Андрее Ермаке, главе ОП], поэтому не очень интересно".

На вопрос, не спрашивал он у Венедиктовой о деле в отношении экс-президента Петра Порошенко, Зеленский сказал: "Я не имею права ей так говорить. Она сама знает, что должна всех злодеев посадить. Это ее задача. Хотя поймите, что у нее нет всех возможностей. Все впереди, все обязательно будет".

"Еще есть авиакатастрофа нашего военного самолета Ан-26 на Харьковщине. Все думали, что никто не будет наказан, но всех накажут. Есть три подозрения военным чиновникам, которые входят в топ военных страны. Ведется следствие. Считаю, что это большое дело, но для большинства это не громко, поскольку все ждут, когда посадят Порошенко".

Что предшествовало: В сентябре адвокат бывшего президента Петра Порошенко Илья Новиков утверждал, что правоохранительные органы открыли против его подзащитного в общей сложности 58 уголовных дел.

Знать больше: Суд над Порошенко. Разбираем детали дела

Катерина Тищенко, УП

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Темы: ЗеленскийВенедиктоваПорошенко
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