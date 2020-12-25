Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский: Все ждут, когда посадят Порошенко

Пятница, 25 декабря 2020, 11:22

Президент Владимир Зеленский считает, что при генпрокуроре Ирине Венедиктовой "бандитов поймали больше", однако людям это не интересно.

Источник: Зеленский в интервью "Фокусу"

Прямая речь: "Да, она (Венедиктова – ред.) должна прийти с результатами. Она сейчас показывает, что бандитов поймали больше. Недавно они действительно закрыли известных "скрутчиков" НДС, которые "скручивали" 20 млрд грн. Это действительно историческое событие. Но об этом не говорят, как о Ермаке [Андрее Ермаке, главе ОП], поэтому не очень интересно".

На вопрос, не спрашивал он у Венедиктовой о деле в отношении экс-президента Петра Порошенко, Зеленский сказал: "Я не имею права ей так говорить. Она сама знает, что должна всех злодеев посадить. Это ее задача. Хотя поймите, что у нее нет всех возможностей. Все впереди, все обязательно будет".

"Еще есть авиакатастрофа нашего военного самолета Ан-26 на Харьковщине. Все думали, что никто не будет наказан, но всех накажут. Есть три подозрения военным чиновникам, которые входят в топ военных страны. Ведется следствие. Считаю, что это большое дело, но для большинства это не громко, поскольку все ждут, когда посадят Порошенко".

Катерина Тищенко, УП
Темы: ЗеленскийВенедиктоваПорошенко


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский о КС: дети Януковича, племянники Порошенко, родственники Тимошенко

Зеленский: Если РФ нападет с Крыма, будут мобилизованы мужчины и женщины

Коронавирус в Украине: 11 тысяч новых случаев, 15 тысяч выздоровлений

Украина будет блокировать строительство установки для опреснения воды в Крыму – МИД

Новости 24 декабря: дело Татарова, манипуляция в ОП

В комитете Рады объяснили, почему отказались разбираться с кнопкодавством за Шкарлета

Все новости...
Зеленский
Зеленский о КС: дети Януковича, племянники Порошенко, родственники Тимошенко
Президент рассказал о проверке для Степанова
Зеленский: Если РФ нападет с Крыма, будут мобилизованы мужчины и женщины
Последние новости
11:45
В Киеве более тысячи новых больных COVID-19 и еще больше выздоровлений
11:22
Зеленский: Все ждут, когда посадят Порошенко
10:57
С 1 января Налоговая заработает в формате единого юрлица
10:52
ФИФА отменила молодежные чемпионаты мира из-за коронавируса
10:33
Рожкова и Сологуб оспаривают в суде выговоры Совета НБУ
10:25
Суд ЕС аннулировал санкции против Азарова, которые уже утратили силу
10:00
Зеленский о КС: дети Януковича, племянники Порошенко, родственники Тимошенко
09:22
Президент рассказал о проверке для Степанова
08:52
Зеленский: Если РФ нападет с Крыма, будут мобилизованы мужчины и женщины
08:28
Зеленский не считает Татарова коррупционером, но тот должен доказать
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!