Справа Татарова: ВС вважає, що зміна підслідності не підлягає оскарженню

Верховний Суд дійшов висновку, що ухвала слідчого судді про зобов’язання змінити підслідність у кримінальному провадженні не підлягає оскарженню.

Джерело: повідомлення ВС у Facebook

Деталі: 14 грудня Печерський суд вирішив передати справу, у якій фігурує заступник керівника ОП Олег Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ тоді наголосили, що таке рішення суду суперечить закону.

23 грудня Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду відмовив у відкритті провадження за касаційними скаргами захисника одного з підозрюваних та Генпрокурора на судові рішення апеляційного суду про залишення в силі ухвали Печерського районного суду Києва від 14 грудня 2020 року, якою Генерального прокурора зобов’язано вирішити спір про підслідність у кримінальному провадженні та доручити здійснення досудового розслідування у ньому іншому органу досудового розслідування.

Як зазначено в ухвалах ККС ВС, статтями 307 та 309 КПК України встановлено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування.

Дослівно: "Водночас цими статтями не передбачено можливості оскаржити ухвалу слідчого судді про задоволення скарги на бездіяльність прокурора та зобов’язання вчинити певні дії".

Додатково: Верховний Суд розглядав цю справу колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі головуючого О. Л. Булейко, і суддів М. І. Ковтуновича та Ю. М. Луганського.

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