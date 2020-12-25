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Дело Татрова: ВС считает, что изменение подследственности не подлежит обжалованию

Пятница, 25 декабря 2020, 18:41

Верховный Суд пришел к выводу, что постановление следственного судьи об обязательствах изменить подследственность в уголовном производстве не подлежит обжалованию.

Источник: сообщение ВС в Facebook

Детали: 14 декабря Печерский суд решил передать дело, в котором фигурирует заместитель руководителя ОП Олег Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ тогда отметили, что такое решение суда противоречит закону.

23 декабря Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отказал в открытии производства по кассационным жалобам защитника одного из подозреваемых и Генпрокурора судебных решений апелляционного суда оставить в силе решения Печерского районного суда Киева от 14 декабря 2020 года, которым Генерального прокурора обязали решить спор о подследственности в уголовном производстве и поручить осуществление досудебного расследования в нем другому органу досудебного расследования.

Как указано в постановлениях КУС ВС, статьями 307 и 309 УПК Украины установлен перечень постановлений следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования.

Дословно: "Вместе с тем этими статьям не предусмотрена возможность обжаловать постановление следственного судьи об удовлетворении жалобы на бездействие прокурора и обязательстве совершить определенные действия".

Дополнительно: Верховный Суд рассматривал это дело коллегией судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе председательствующего А.Л. Булейко, и судей М.И. Ковтуновича и Ю.М. Луганского.

Напомним:

Предыстория:

  • 1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитася. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП.
  • 14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований.
  • 18 декабря и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение Татарову. 
  • 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал дело, в котором фигурирует Татаров, из НАБУ в СБУ.
  • НАБУ считает, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро.

Украинская правда
Темы: Татаровсуд


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