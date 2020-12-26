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У Києві за вихідний виявили мало хворих на COVID-19

Субота, 26 грудня 2020, 10:14
У Києві за вихідний виявили мало хворих на COVID-19
фото КМДА

За минулу добу, 25 грудня, у Києві підтвердили 408 випадків коронавірусу, 13 хворих померли і 161 людина одужала.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: До лікарень столиці госпіталізували 40 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 147, у Деснянському – 83 та в Оболонському районі – 45 випадків.

Серед нових хворих – 229 жінок віком від 23 до 94 років, 146 чоловіків віком від 19 до 88 років, 14 дівчаток від 3 місяців до 17 років та 19 хлопчиків від 5 місяців до 16 років.

 

Загалом з початку пандемії у Києві зафіксували 106 486 випадків коронавірусу, 1829 мешканців столиці померли і 37 130 одужали.

Що передувало: Останнім часом у Києві трималися значно вищі показники нових випадків коронавірусу.

Так, 24 грудня у столиці виявили 1038 хворих на COVID-19, померло 14 людей, одужало – 1208.

23 грудня виявили 1377 інфікованих коронавірусом, одужали за добу 833 людини, 23 хворих померли.

За минулу неділю, 20 грудня, у Києві офіційно підтвердили 673 нових випадки захворювання на коронавірус, 10 людей померли. Однак мер Києва Віталій Кличко заявив, що "розслаблятися ще не час".

За минулу добу, 25 грудня, в Україні зафіксували 7 709 нових випадків COVID-19, 121 людина померла і 5 145 одужало.

Знати більше: COVID-19 в Україні та світі – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Теми: Київкоронавірус
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