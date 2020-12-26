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В Киеве за выходной обнаружили мало больных COVID-19

Суббота, 26 декабря 2020, 10:14
В Киеве за выходной обнаружили мало больных COVID-19
фото КГГА

За прошедшие сутки, 25 декабря, в Киеве подтвердили 408 случаев коронавируса, 13 больных умерли и 161 человек выздоровел.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: В больницы столицы госпитализировали 40 пациентов.

Больше всего случаев заболевания в прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 147, в Деснянском – 83 и в Оболонском районе – 45 случаев.

Среди новых больных – 229 женщин в возрасте от 23 до 94 лет, 146 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет, 14 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 19 мальчиков от 5 месяцев до 16 лет.

 

Всего с начала пандемии в Киеве зафиксировали 106 486 случаев коронавируса, 1 829 жителей столицы умерли и 37 130 выздоровели.

Что предшествовало: В последнее время в Киеве держались значительно более высокие показатели новых случаев коронавируса.

Так, 24 декабря в столице обнаружили 1038 больных COVID-19, умерло 14 человек, выписаны – 1208.

23 декабря обнаружили 1377 инфицированных коронавирусом, выздоровели за сутки 833 человека, 23 больных умерли.

По прошлое воскресенье, 20 декабря, в Киеве официально подтвердили 673 новых случаев заболевания, 10 человек умерли. Однако мэр Киева Виталий Кличко заявил, что "расслабляться еще не время".

За прошедшие сутки, 25 декабря, в Украине зафиксировали 7 709 новых случаев COVID-19, 121 человек умер и 5 145 выздоровели.

Знать больше: COVID-19 в Украине и мире – динамика пандемии в инфографике УП

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Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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