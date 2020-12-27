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На Софійську площу повернули знятий з ялинки капелюх

Неділя, 27 грудня 2020, 21:51
Facebook Діани Попової

На Софійській площі у Києві відкрито фотозону з капелюхом, який раніше зняли з головної ялинки країни, замінивши на зірку.

Джерело: керівник департаменту культури КМДА Діана Попова в Facebook

 
фото з Facebook Попової

Дослівно: "Довжелезна черга стоїть до найкращого символічного місця, де можна загадати бажання під чарівним капелюхом.

Символічне фото під найочікуванішим арт-об‘єктом сезону можна зробити біля головної ялинки країни!".

Деталі: Попова опублікувала фото, з яких видно, що величезний капелюх розміщено над кріслом, до якого підходять люди.

 

Що передувало: Спочатку на верхівці ялинки на Софійській площі було розміщено казковий капелюх.

Однак після критики у соцмережах та ПЦУ організатори вирішили замінити капелюх на зірку. 13 грудня капелюх зняли з ялинки.

19 грудня на Софійській площі відбулася церемонія засвічення вогнів на головній новорічній ялинці України.

Читайте також: Ялинка, яка обіцяла стати Подією: про абсурдність "капелюхового протистояння"

Українська правда
Теми: Київсвяткуванняскандал


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