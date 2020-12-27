На Софійську площу повернули знятий з ялинки капелюх
На Софійській площі у Києві відкрито фотозону з капелюхом, який раніше зняли з головної ялинки країни, замінивши на зірку.
Джерело: керівник департаменту культури КМДА Діана Попова в Facebook
Дослівно: "Довжелезна черга стоїть до найкращого символічного місця, де можна загадати бажання під чарівним капелюхом.
Символічне фото під найочікуванішим арт-об‘єктом сезону можна зробити біля головної ялинки країни!".
Деталі: Попова опублікувала фото, з яких видно, що величезний капелюх розміщено над кріслом, до якого підходять люди.
Що передувало: Спочатку на верхівці ялинки на Софійській площі було розміщено казковий капелюх.
Однак після критики у соцмережах та ПЦУ організатори вирішили замінити капелюх на зірку. 13 грудня капелюх зняли з ялинки.
19 грудня на Софійській площі відбулася церемонія засвічення вогнів на головній новорічній ялинці України.
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