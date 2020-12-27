На Софийскую площадь вернули снятую с елки шляпу

На Софийской площади в Киеве открыта фотозона со шляпой, которую ранее сняли с главной елки страны, заменив на звезду.

Источник: руководитель департамента культуры КГГА Диана Попова в Facebook

фото с Facebook Дианы Поповой

Дословно: "Длиннющая очередь стоит к лучшему символическому месту, где можно загадать желание под волшебной шляпой.

Символическое фото под самым ожидаемым арт-объектом сезона можно сделать у главной елки страны!".

Детали: Попова опубликовала фото, на которых видно, что огромная шляпа размещена над креслом, к которому подходят люди.

Что предшествовало: Сначала на верхушке елки на Софийской площади была размещена сказочная шляпа.

Однако после критики в соцсетях и ПЦУ организаторы решили заменить шляпу на звезду. 13 декабря шляпу сняли с елки.

19 декабря на Софийской площади состоялась церемония зажжения огней на главной новогодней елке Украины.

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