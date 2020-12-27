Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Софийскую площадь вернули снятую с елки шляпу

Воскресенье, 27 декабря 2020, 20:51
На Софийскую площадь вернули снятую с елки шляпу
Facebook Дианы Поповой

На Софийской площади в Киеве открыта фотозона со шляпой, которую ранее сняли с главной елки страны, заменив на звезду.

Источник: руководитель департамента культуры КГГА Диана Попова в Facebook

 
фото с Facebook Дианы Поповой

Дословно: "Длиннющая очередь стоит к лучшему символическому месту, где можно загадать желание под волшебной шляпой.

Символическое фото под самым ожидаемым арт-объектом сезона можно сделать у главной елки страны!".

Детали: Попова опубликовала фото, на которых видно, что огромная шляпа размещена над креслом, к которому подходят люди.

 

Что предшествовало: Сначала на верхушке елки на Софийской площади была размещена сказочная шляпа.

Однако после критики в соцсетях и ПЦУ организаторы решили заменить шляпу на звезду. 13 декабря шляпу сняли с елки.

19 декабря на Софийской площади состоялась церемония зажжения огней на главной новогодней елке Украины.

Читайте также: Елка, которая обещала стать Событием: об абсурдности "шляпного противостояния"

Украинская правда
Темы: Киевпразднованияскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Киев
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Минкульт согласовал передачу дома Сикорского общине Киева
Последние новости
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
Все новости...
Реклама: