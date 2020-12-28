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"Голос" обрав нового голову фракції

Понеділок, 28 грудня 2020, 21:18

Новим головою фракції "Голос" у Верховній Раді буде Ярослав Железняк.

Джерело: Железняк у Telegram, "Голос" у Facebook

Пряма мова Железняка: "Новий рік починаю з нових викликів. Щойно колеги з "Голосу" обрали мене новим головою нашої фракції, а Романа Костенка заступником.

Тепер в наступному році планую працювати так, аби бути не лише наймолодшим керівником фракції в історії Верховної Ради, але й найефективнішим для нашої команди".

Деталі: Фракція ухвалила рішення про ротацію на посаді голови фракції, задовольнивши заяву Сергія Рахманіна. Новим головою фракції обраний Ярослав Железняк.

Пряма мова Рахманіна: "Головування у фракції не є пожиттєвим привілеєм чи довічним ув’язненням. Ротація керівництва є не тільки нормальним, а й необхідним процесом для молодої політичної сили, де є достатня кількість яскравих, самодостатніх особистостей.

У час, коли безпекові питання набули надзвичайної гостроти, є нагальна потреба зосередитися на цій проблематиці (Рахманін є членом комітету ВР з питань національної безпеки – ред.). Мої знання та досвід мають бути максимально використані у цій сфері з огляду на те, що у фракції є політики, спроможні ефективно керувати фракцією".

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Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Верховна РадаГолос


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