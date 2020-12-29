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Микитасю объявили новое подозрение

Вторник, 29 декабря 2020, 10:44
Микитасю объявили новое подозрение

Бывший руководитель компании "Укрбуд", фигурант дела о хищении имущества Нацгвардии Максим Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения юриста в Киеве.

Источник: "Интерфакс Украина" со ссылкой на информированного собеседника в правоохранительных органах

Дословно: "Сегодня у Микитася проводились следственные действия, он уведомлен о подозрении в заказе похищения юриста столичной компании".

Детали: По данным источника агентства, экс-руководитель "Укрбуда" не задерживался.

UPD: Позже Национальная полиция сообщила, что Микитась в декабре 2020 года через уголовного авторитета договорился о похищении человека.

Напомним: В начале декабря подозреваемого в причастности к завладению имуществом Нацгвардии экс-нардепа и экс-руководителя строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася отпустили под круглосуточный домашний арест, он пошел на сотрудничество со следствием.

На суде в 2019 году прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко заявил, что Микитась помышлял убить свидетеля и подозреваемого по делу против него.

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Темы: Микитась
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