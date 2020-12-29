Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Микитасю объявили новое подозрение – СМИ

Вторник, 29 декабря 2020, 11:44

Бывший владелец компании "Укрбуд", фигурант дела о хищении имущества Нацгвардии Максим Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения юриста в Киеве.

Источник: "Интерфакс Украина" со ссылкой на информированного собеседника в правоохранительных органах

Дословно: "Сегодня у Микитася проводились следственные действия, он уведомлен о подозрении в заказе похищения юриста столичной компании".

Детали: По данным источника агентства, экс-владелец "Укрбуда" не задерживался.

Напомним: В начале декабря подозреваемого в причастности к завладению имуществом Нацгвардии экс-нардепа и экс-владельца строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася отпустили под круглосуточный домашний арест, он пошел на сотрудничество со следствием.

На суде в 2019 году прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко заявил, что Микитась помышлял убить свидетеля и подозреваемого по делу против него.

Темы: Микитась


powered by lun.ua
Главное сегодня

За сутки от коронавируса выздоровели больше 16 тысяч украинцев, заболели 6988

"Зарплата за несколько месяцев": экс-глава ДФС о премии в 1000% оклада

Новости 28 декабря: январский локдаун не отменят, глава КС не явился для вручения подозрения

"Голос" избрал нового главу фракции

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения

КС отреагировал на просьбу ОГП отстранить Тупицкого

Все новости...
Микитась
Сытник прокомментировал дело о "миллионной взятке" Гройсману
В деле Микитася всплыла "миллионная взятка Гройсману", у экс-премьера отрицают
Микитась пошел на сделку со следствием, его отпустили под домашний арест
Последние новости
12:03
Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины
11:59
В 2020 году были убиты 50 журналистов. Чаще всего - в "мирных" странах
11:54
Украинские ученые рассказали, в каких исследованиях им помогли грызуны
11:44
Микитасю объявили новое подозрение – СМИ
11:37
Гендиректор Carlsberg рассказал, что отпугивает иностранных инвесторов в Украине
11:31
НАТО активизирует усилия по защите от угрозы биологического оружия
11:19
Имя Вячеслава Чорновила присвоили воинской части
10:53
Курс валют: гривня немного ослабилась
10:42
Киев лидирует по распространению коронавируса: почти тысяча больных за сутки
10:38
Оказание медицинской помощи при реабилитации теперь урегулировано законом – Степанов
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!