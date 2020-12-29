Микитасю объявили новое подозрение
Бывший руководитель компании "Укрбуд", фигурант дела о хищении имущества Нацгвардии Максим Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения юриста в Киеве.
Источник: "Интерфакс Украина" со ссылкой на информированного собеседника в правоохранительных органах
Дословно: "Сегодня у Микитася проводились следственные действия, он уведомлен о подозрении в заказе похищения юриста столичной компании".
Детали: По данным источника агентства, экс-руководитель "Укрбуда" не задерживался.
UPD: Позже Национальная полиция сообщила, что Микитась в декабре 2020 года через уголовного авторитета договорился о похищении человека.
Напомним: В начале декабря подозреваемого в причастности к завладению имуществом Нацгвардии экс-нардепа и экс-руководителя строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася отпустили под круглосуточный домашний арест, он пошел на сотрудничество со следствием.
На суде в 2019 году прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко заявил, что Микитась помышлял убить свидетеля и подозреваемого по делу против него.