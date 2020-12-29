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Киевский застройщик Столар обжился собственным медиа-холдингом

Вторник, 29 декабря 2020, 16:28

Три региональные телеканалы, принадлежащих застройщику Вадиму Столару объединят в медиа-холдинга под названием Live Network.

Источник: сообщение канала Kyiv.LIVE

Детали: Вслед за Kyiv.LIVE и Odesa.LIVE весной должны запустить канал Kharkiv.LIVE. По словам Столара его медиа будут включать также телеграмм-каналы и интернет-медиа. Сеть каналов планируют расширять.

Управление холдингом будет осуществлять команда Института когнитивного моделирования.

Прямая речь Столара: "Я принял ответственное решение - создать первую независимую сеть региональных медиа для жителей столицы и других крупных городов, она станет главной информационной платформой, освещающей актуальные события из жизни регионов".

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Предыстория:

  • Еще в мае Столар заявил, что проспонсирует запуск телеканала в Киеве перед выборами. В августе начал вещание телеканал Kyiv.LIVE, а в сентябре Odesa.LIVE.
  • В 2019 году Столар возглавил киевскую организацию ОПЗЖ. В 2020 году в избирательный список партии вошли связанные с застройщиком кандидаты.
  • Также с застройщиком связывают политическую карьеру Андрея Пальчевский. В списке его партии на выборах в Киеве можно найти имена, которые и ранее уже фигурировали в СМИ как креатуры застройщика.

Украинская правда
Темы: Киевмедиа


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