Киевский застройщик Столар обжился собственным медиа-холдингом

Три региональные телеканалы, принадлежащих застройщику и нардепу от ОПЗЖ Вадиму Столару объединят в медиа-холдинга под названием Live Network.

Источник: сообщение канала Kyiv.LIVE

Детали: Вслед за Kyiv.LIVE и Odesa.LIVE весной должны запустить канал Kharkiv.LIVE. По словам Столара его медиа будут включать также телеграмм-каналы и интернет-медиа. Сеть каналов планируют расширять.

Управление холдингом будет осуществлять команда Института когнитивного моделирования.

Прямая речь Столара: "Я принял ответственное решение - создать первую независимую сеть региональных медиа для жителей столицы и других крупных городов, она станет главной информационной платформой, освещающей актуальные события из жизни регионов".

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