Киевский застройщик Столар обжился собственным медиа-холдингом
Три региональные телеканалы, принадлежащих застройщику и нардепу от ОПЗЖ Вадиму Столару объединят в медиа-холдинга под названием Live Network.
Источник: сообщение канала Kyiv.LIVE
Детали: Вслед за Kyiv.LIVE и Odesa.LIVE весной должны запустить канал Kharkiv.LIVE. По словам Столара его медиа будут включать также телеграмм-каналы и интернет-медиа. Сеть каналов планируют расширять.
Управление холдингом будет осуществлять команда Института когнитивного моделирования.
Прямая речь Столара: "Я принял ответственное решение - создать первую независимую сеть региональных медиа для жителей столицы и других крупных городов, она станет главной информационной платформой, освещающей актуальные события из жизни регионов".
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Предыстория:
- Еще в мае Столар заявил, что проспонсирует запуск телеканала в Киеве перед выборами. В августе начал вещание телеканал Kyiv.LIVE, а в сентябре Odesa.LIVE.
- В 2019 году Столар возглавил киевскую организацию ОПЗЖ. В 2020 году в избирательный список партии вошли связанные с застройщиком кандидаты. Также с ним связывают политическую карьеру Андрея Пальчевский.
- Как писала "Экономическая правда" Столар является совладельцем менее четырех девелоперских компаний, работающих на рынке первичной недвижимости Киева: ENSO, BudCapital, IB Alliance, bUd development.
- Компаньонами Столара в bUd development являются президент холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир и соучредитель другой крупной строительной компании Stolitsa Group Владислава Молчанова. В 2016 году журналисты программы "Схемы" сняли, как Столар и Кушнир летели одним чартерным рейсом из Лондона.
- 1 октября в офисе bUd development провела обыски Служба безопасности Украины. Следствие подозревает менеджмент компании в уклонении от уплаты налогов, из-за чего государство за три года недополучила 500 млн грн. По словам собеседников ЭП, обыски могут быть элементом "войны" нынешнего "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого с бывшим "смотрящим" Столаром.
- О роли Столара в качестве "серого кардинала" столицы стало известно благодаря журналистским расследованием и заявлениям бывшего председателя Офиса президента Андрея Богдана и експремьера Алексея Гончарука.