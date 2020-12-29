Киевский застройщик Столар обжился собственным медиа-холдингом
Три региональные телеканалы, принадлежащих застройщику Вадиму Столару объединят в медиа-холдинга под названием Live Network.
Источник: сообщение канала Kyiv.LIVE
Детали: Вслед за Kyiv.LIVE и Odesa.LIVE весной должны запустить канал Kharkiv.LIVE. По словам Столара его медиа будут включать также телеграмм-каналы и интернет-медиа. Сеть каналов планируют расширять.
Управление холдингом будет осуществлять команда Института когнитивного моделирования.
Прямая речь Столара: "Я принял ответственное решение - создать первую независимую сеть региональных медиа для жителей столицы и других крупных городов, она станет главной информационной платформой, освещающей актуальные события из жизни регионов".
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Предыстория:
- Еще в мае Столар заявил, что проспонсирует запуск телеканала в Киеве перед выборами. В августе начал вещание телеканал Kyiv.LIVE, а в сентябре Odesa.LIVE.
- В 2019 году Столар возглавил киевскую организацию ОПЗЖ. В 2020 году в избирательный список партии вошли связанные с застройщиком кандидаты.
- Также с застройщиком связывают политическую карьеру Андрея Пальчевский. В списке его партии на выборах в Киеве можно найти имена, которые и ранее уже фигурировали в СМИ как креатуры застройщика.