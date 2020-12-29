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Киевский застройщик Столар обжился собственным медиа-холдингом

Вторник, 29 декабря 2020, 15:28
Киевский застройщик Столар обжился собственным медиа-холдингом

Три региональные телеканалы, принадлежащих застройщику и нардепу от ОПЗЖ Вадиму Столару объединят в медиа-холдинга под названием Live Network.

Источник: сообщение канала Kyiv.LIVE

Детали: Вслед за Kyiv.LIVE и Odesa.LIVE весной должны запустить канал Kharkiv.LIVE. По словам Столара его медиа будут включать также телеграмм-каналы и интернет-медиа. Сеть каналов планируют расширять.

Управление холдингом будет осуществлять команда Института когнитивного моделирования.

Прямая речь Столара: "Я принял ответственное решение - создать первую независимую сеть региональных медиа для жителей столицы и других крупных городов, она станет главной информационной платформой, освещающей актуальные события из жизни регионов".

Читайте больше: Застройщики в списках партий в Киевсовет: люди Столара, Комарницкого и Хмельницкого

Предыстория: 

  • Еще в мае Столар заявил, что проспонсирует запуск телеканала в Киеве перед выборами. В августе начал вещание телеканал Kyiv.LIVE, а в сентябре Odesa.LIVE.
  • В 2019 году Столар возглавил киевскую организацию ОПЗЖ. В 2020 году в избирательный список партии вошли связанные с застройщиком кандидаты. Также с ним связывают политическую карьеру Андрея Пальчевский.
  • Как писала "Экономическая правда" Столар является совладельцем менее четырех девелоперских компаний, работающих на рынке первичной недвижимости Киева: ENSO, BudCapital, IB Alliance, bUd development.
  • Компаньонами Столара в bUd development являются президент холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир и соучредитель другой крупной строительной компании Stolitsa Group Владислава Молчанова. В 2016 году журналисты программы "Схемы" сняли, как Столар и Кушнир летели одним чартерным рейсом из Лондона.
  • 1 октября в офисе bUd development провела обыски Служба безопасности Украины. Следствие подозревает менеджмент компании в уклонении от уплаты налогов, из-за чего государство за три года недополучила 500 млн грн. По словам собеседников ЭП, обыски могут быть элементом "войны" нынешнего "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого с бывшим "смотрящим" Столаром.
  • О роли Столара в качестве "серого кардинала" столицы стало известно благодаря журналистским расследованием и заявлениям бывшего председателя Офиса президента Андрея Богдана и експремьера Алексея Гончарука.

Украинская правда

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Темы: Киевмедиа
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