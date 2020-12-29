Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский созвал СНБО, чтобы решить, что делать с КС

Вторник, 29 декабря 2020, 16:01
Зеленский созвал СНБО, чтобы решить, что делать с КС

Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны для решения вопроса выхода из конституционного кризиса.

Источник: прессекретар президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде", Telegram-канал члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко

Дословно: "Сегодня (29 декабря - ред.) президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором, в частности, рассматривались вопросы конституционного кризиса".

Детали: Она сообщила, что детали заседания будут сообщены официально позже. Само заседание уже закончилось.

В то же время Лещенко у себя на канале сообщил, что на заседании СНБО рассматривалась ситуация в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

По словам Лещенко, президент Зеленский издаст указ об отстранении Тупицкого от должности сроком на месяц согласно статье 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Предыстория:

  • Офис генерального прокурора в понедельник 28 декабря направил по почте уведомление о подозрении председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкого за его неявку в понедельник на процессуальные действия.
  • Также Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Украины об отстранении Тупицкого с должности судьи сроком на два месяца.
  • В Конституционном суде заявили, что законодательство не позволяет президенту отстранять от должности судью КС.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СНБОКонституцияКС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
СНБО
Брокер mono invest Exante попал под санкции СНБО: инвесторам предлагают немедленно закрыть счета
За коррупцию в судах будет светить до 15 лет: Зеленский подписал указ
Зеленский и СНБО дали месяц, чтобы местные власти навели порядок с укрытиями
Последние новости
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
Все новости...
Реклама: