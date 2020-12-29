Зеленский созвал СНБО, чтобы решить, что делать с КС

Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны для решения вопроса выхода из конституционного кризиса.

Источник: прессекретар президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде", Telegram-канал члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко

Дословно: "Сегодня (29 декабря - ред.) президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором, в частности, рассматривались вопросы конституционного кризиса".

Детали: Она сообщила, что детали заседания будут сообщены официально позже. Само заседание уже закончилось.

В то же время Лещенко у себя на канале сообщил, что на заседании СНБО рассматривалась ситуация в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

По словам Лещенко, президент Зеленский издаст указ об отстранении Тупицкого от должности сроком на месяц согласно статье 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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