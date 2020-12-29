Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский созвал СНБО, чтобы решить, что делать с КС

Вторник, 29 декабря 2020, 17:01

Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны для решения вопроса выхода из конституционного кризиса.

Источник: прессекретар президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде", Telegram-канал члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко

Дословно: "Сегодня (29 декабря - ред.) президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором, в частности, рассматривались вопросы конституционного кризиса".

Детали: Она сообщила, что детали заседания будут сообщены официально позже. Само заседание уже закончилось.

В то же время Лещенко у себя на канале сообщил, что на заседании СНБО рассматривалась ситуация в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

По словам Лещенко, президент Зеленский издаст указ об отстранении Тупицкого от должности сроком на месяц согласно статье 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Предыстория:

  • Офис генерального прокурора в понедельник 28 декабря направил по почте уведомление о подозрении председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкого за его неявку в понедельник на процессуальные действия.
  • Также Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Украины об отстранении Тупицкого с должности судьи сроком на два месяца.
  • В Конституционном суде заявили, что законодательство не позволяет президенту отстранять от должности судью КС.

Украинская правда
Темы: СНБОКонституцияКС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский созвал СНБО, чтобы решить, что делать с КС

обновленоВенедиктова отрицает затягивание согласования подозрений в деле Приватбанка

Кулеба: Российскую вакцину следует рассматривать как гибридное оружие против Украины

видеоМикитась под домашним арестом через "авторитета" договорился о похищении человека - следствие

За сутки от коронавируса выздоровели больше 16 тысяч украинцев, заболели 6988

"Зарплата за несколько месяцев": экс-глава ДФС о премии в 1000% оклада

Все новости...
СНБО
Всеобщая мобилизация при нападении РФ: в СНБО раскритиковали идею Зеленского
Украинские информационные системы могут пострадать из-за кибератаки в США – СНБО
В СНБО оценили уровень киберугроз Украине
Последние новости
17:29
Украина получила 3,7 миллиарда инвестиций от концессии
17:28
фотоСБУ блокировала финансирования террористов ОРДЛО масштабными партиями лекарств
17:03
видеоВ Хорватии в результате землетрясения погибла 13-летняя девочка
17:01
Зеленский созвал СНБО, чтобы решить, что делать с КС
16:42
Фонд гарантирует 39% общей суммы вкладов физлиц в банках
16:28
Киевский застройщик Столар обжился собственным медиа-холдингом
15:54
Словения профилактически остановила работу своей АЭС из-за землетрясения в Хорватии
15:48
Правительство изменило условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для поддержки бизнеса
15:30
"Оборотни" в погонах организовали кражу $13 тысяч из квартиры киевлянина
15:29
НАБУ встревожили действия полиции вокруг Микитася, намекают на причастность Татарова
Все новости...