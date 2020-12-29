Зеленский созвал СНБО, чтобы решить, что делать с КС
Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны для решения вопроса выхода из конституционного кризиса.
Источник: прессекретар президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде", Telegram-канал члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко
Дословно: "Сегодня (29 декабря - ред.) президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором, в частности, рассматривались вопросы конституционного кризиса".
Детали: Она сообщила, что детали заседания будут сообщены официально позже. Само заседание уже закончилось.
В то же время Лещенко у себя на канале сообщил, что на заседании СНБО рассматривалась ситуация в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого.
По словам Лещенко, президент Зеленский издаст указ об отстранении Тупицкого от должности сроком на месяц согласно статье 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Предыстория:
- Офис генерального прокурора в понедельник 28 декабря направил по почте уведомление о подозрении председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкого за его неявку в понедельник на процессуальные действия.
- Также Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Украины об отстранении Тупицкого с должности судьи сроком на два месяца.
- В Конституционном суде заявили, что законодательство не позволяет президенту отстранять от должности судью КС.