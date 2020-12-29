У КС відповіли на рішення Зеленського про відсторонення Тупицького

У Конституційному суді запланували спеціальне пленарне засідання через указ президента Володимира Зеленського про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.

Джерело: пресслужба КСУ

Дослівно: "Рішення про звільнення судді Конституційного Суду з посади з підстав, визначених частиною другою статті 149-1 Основного Закону України, ухвалюється виключно Конституційним Судом України на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього".

Деталі: В суді обіцяють призначити з цього приводу "спеціальне пленарне засідання".

Що було раніше: Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці.

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