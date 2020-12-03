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Харківська міськрада збереться 9 грудня, але чи буде Кернес – невідомо

Четвер, 3 грудня 2020, 12:31
Фото з Facebook Кернеса

Перше засідання нового складу Харківської міськради відбудеться 9 грудня, однак чи буде на ній присутній міський голова Геннадій Кернес – наразі невідомо.

Джерело: сайт міськради з посиланням на постанову виборчкому від 2 грудня, новообраний депутат міськради від ОПЗЖ Анатолій Родзинський у Facebook

Дослівно з постанови: "Скликати першу сесію Харківської міської ради VIII скликання… 9 грудня о 10:00".

Пряма мова депутата Родзинського: "Ну що... Кенеса вже ніхто не чекає, і ніхто на нього не розраховує! Що будуть робити з його "присягою" – відкладуть за станом здоров'я, чи Кернес взагалі не буде мером, через неможливість прийняти присягу, питання поки відкрите!"

Деталі: За словами депутата, спочатку перше засідання міськради ніхто не чекав раніше 20 грудня.

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Передісторія:

  • Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього підтвердили COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня Кернеса госпіталізували у 17-у міську лікарню, а в ніч на 17 вересня – перевезли літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте".
  • 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса обраним міським головою. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%). На другому місці – кандидат від ОПЗЖ, народний депутат Олександр Фельдман (14,32%), на третьому – голова Харківської облдержадміністрації, висуванець від партії "Слуга народу" Олексій Кучер (7,24%).
  • Кернеса офіційно зареєстрували Харківським міським головою.

Українська правда
Теми: ХарківКернесмісцева влада


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