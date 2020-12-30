Матері Шабуніна підклали вибухівку - поліція

Біля квартири матері голови правління та співзасновника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна у Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій, працюють вибухотехніки.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Близько 21.20 у місті Рівне правоохоронці отримали повідомлення про те, що на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку під дверима квартири виявлено саморобний вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, він складається з двох гранат і чорної коробки.

У квартирі мешкає матір Шабуніна.

Проводяться першочергові слідчі та оперативно-розшукові заходи для встановлення мотивів такого вчинку та особи чи осіб, причетних до цієї події.

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