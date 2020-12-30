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Матери Шабунина подбросили взрывчатку - полиция

Среда, 30 декабря 2020, 23:26

Возле квартиры матери председателя правления и соучредителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство, работают взрывотехники.

Источник: Нацполиция

Детали: Около 21.20 в городе Ровно правоохранители получили сообщение о том, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры обнаружено самодельное взрывное устройство. По предварительной информации, оно состоит из двух гранат и черной коробки.

В квартире проживает мать Шабунина.

Проводятся первоочередные следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления мотивов такого поступка и лица или лиц, причастных к этому событию.

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Предыстория:

  • 23 июля председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил, что его дом подожгли, обошлось без жертв.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог дома активиста, заявив, что ждет от правоохранителей оперативных ответов. 
  • В сентябре стали известны результаты экспертизы, которая определила причиной пожара умышленный поджог.

Украинская правда


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