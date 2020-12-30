Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Матери Шабунина подбросили взрывчатку - полиция

Среда, 30 декабря 2020, 22:26
Матери Шабунина подбросили взрывчатку - полиция

Возле квартиры матери председателя правления и соучредителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство, работают взрывотехники.

Источник: Нацполиция

Детали: Около 21.20 в городе Ровно правоохранители получили сообщение о том, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры обнаружено самодельное взрывное устройство. По предварительной информации, оно состоит из двух гранат и черной коробки.

В квартире проживает мать Шабунина.

Проводятся первоочередные следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления мотивов такого поступка и лица или лиц, причастных к этому событию.

Читать также: "Противно-хамская коррупция Зеленского – это судья Вовк". Шабунин о громких дела, качании НАБУ и претензиях Запада

Предыстория:

  • 23 июля председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил, что его дом подожгли, обошлось без жертв.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог дома активиста, заявив, что ждет от правоохранителей оперативных ответов. 
  • В сентябре стали известны результаты экспертизы, которая определила причиной пожара умышленный поджог.

Украинская правда
Темы: активистыкриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
активисты
Писателя Шендеровича в Литве облили кетчупом: нападавшим оказался политэмигрант из РФ
"Пример репрессий против коренного народа": Зеленский отреагировал на задержание активиста в Крыму
В Минобороны утвердили состав антикоррупционного совета
Последние новости
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
Все новости...
Реклама: