Матери Шабунина подбросили взрывчатку - полиция
Возле квартиры матери председателя правления и соучредителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство, работают взрывотехники.
Источник: Нацполиция
Детали: Около 21.20 в городе Ровно правоохранители получили сообщение о том, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры обнаружено самодельное взрывное устройство. По предварительной информации, оно состоит из двух гранат и черной коробки.
В квартире проживает мать Шабунина.
Проводятся первоочередные следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления мотивов такого поступка и лица или лиц, причастных к этому событию.
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Предыстория:
- 23 июля председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил, что его дом подожгли, обошлось без жертв.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог дома активиста, заявив, что ждет от правоохранителей оперативных ответов.
- В сентябре стали известны результаты экспертизы, которая определила причиной пожара умышленный поджог.