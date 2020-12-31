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В новорічну ніч на Шулявському мосту відновлять роботу ліхтарів, що раніше впали

Четвер, 31 грудня 2020, 19:55
В новорічну ніч на Шулявському мосту відновлять роботу ліхтарів, що раніше впали

У ніч із 31 грудня на 1 січня на Шулявському шляхопроводі, де нещодавно впали ліхтарі, відновлять освітлення.

Джерело: повідомлення КМДА

Дослівно: "У ніч із 31 грудня на 1 січня мережа зовнішнього освітлення працюватиме в штатному режимі.

Роботи зі встановлення опор освітлення, відновлення контактної мережі тролейбусу та мережі зовнішнього освітлення виконано підрядником у межах гарантійних зобов’язань за власний рахунок".

Деталі: Вказується, що фахівці Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій та генпроектувальники додатково перевірили розрахунки несучої здатності конструкцій основ опор освітлення і підтвердили, що були неякісно виконані зварювальні шви основ опор освітлення на заводі-виробнику.

Повідомляється, що брак зазначених конструкцій усунуто, а заводу-виробнику конструкцій основ опор освітлення висунуто претензію.

Передісторія:

  • 15 грудня на Шулявському шляхопроводі, який нещодавно відремонтували, впали одразу три стовпи освітлення. 
  • Внаслідок інциденту було пошкоджено 9 автомобілів. Генпідрядник і мер столиці звернулися в поліцію
  • Київські правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
  • Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що опори освітлення генпідрядник мінятиме власним коштом. Також він має відшкодувати збитки власникам пошкоджених авто.

Українська правда
Теми: святкуванняКиїв
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