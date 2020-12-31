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В новогоднюю ночь на Шулявском мосту возобновят работу фонарей, упавших ранее на машины

Четверг, 31 декабря 2020, 19:55
В новогоднюю ночь на Шулявском мосту возобновят работу фонарей, упавших ранее на машины

В ночь с 31 декабря на 1 января на Шулявском путепроводе, где недавно упали фонари, восстановят освещение.

Источник: сообщение КГГА

Дословно: "В ночь с 31 декабря на 1 января сеть наружного освещения будет работать в штатном режиме.

Работы по установке опор освещения, восстановление контактной сети троллейбуса и сети наружного освещения выполнены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств за свой счет".

Детали: Указывается, что специалисты Научно-исследовательского института строительных конструкций и генпроектировщики дополнительно проверили расчеты несущей способности конструкций оснований опор освещения и подтвердили, что были некачественно выполнены сварочные швы основ опор освещения на заводе-изготовителе.

Сообщается, что брак указанных конструкций устранен, а заводу-изготовителю конструкций оснований опор освещения выдвинута претензия.

Предыстория:

  • 15 декабря на Шулявском путепроводе, который недавно отремонтировали, упали сразу три столба освещения.
  • В результате инцидента были повреждены 9 автомобилей. Генподрядчик и мэр столицы обратились в полицию.
  • Киевские правоохранители начали уголовное производство.
  • Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что опоры освещения генподрядчик будет менять за свой счет. Также он должен возместить убытки владельцам поврежденных авто.

Украинская правда
Темы: празднованияКиев
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