В новогоднюю ночь на Шулявском мосту возобновят работу фонарей, упавших ранее на машины

В ночь с 31 декабря на 1 января на Шулявском путепроводе, где недавно упали фонари, восстановят освещение.

Источник: сообщение КГГА

Дословно: "В ночь с 31 декабря на 1 января сеть наружного освещения будет работать в штатном режиме.

Работы по установке опор освещения, восстановление контактной сети троллейбуса и сети наружного освещения выполнены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств за свой счет".

Детали: Указывается, что специалисты Научно-исследовательского института строительных конструкций и генпроектировщики дополнительно проверили расчеты несущей способности конструкций оснований опор освещения и подтвердили, что были некачественно выполнены сварочные швы основ опор освещения на заводе-изготовителе.

Сообщается, что брак указанных конструкций устранен, а заводу-изготовителю конструкций оснований опор освещения выдвинута претензия.

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