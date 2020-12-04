Навіть при жорсткому карантині транспорт не закриють – прем’єр
П'ятниця, 4 грудня 2020, 11:44
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що попри повний локдаун, який планують ввести в Україні, транспорт буде працювати.
Джерело: засідання парламенту 4 грудня
Пряма мова: "Чи буде працювати транспорт? Так, транспорт буде працювати. І авіакомпанії, і залізниця, і міський транспорт закривати не планується навіть при більш жорсткому обмеженні карантинному.
Всі наукові дослідження показують, що транспорт не є основним джерелом активного поширення цієї пандемії".
Що було раніше: МОЗ не буде пропонувати запроваджувати локдаун до кінця року, але запропонує жорсткий карантин із перших чисел січня на три тижні.
Передісторія:
- У владних коридорах обговорювали різні варіанти запровадження тотального карантину: на Новий рік та Різдво, ще до свят чи й після Нового року.
- Із 14 до 30 листопада в Україні діяв "локдаун" вихідного дня.
- Керівник МОЗ констатував, що очікуваного результату він не дав через порушення обмежень українцями, тож продовжувати його не планують.
- 2 грудня уряд підтвердив, що карантин вихідного дня не продовжать.
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Українська правда