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Навіть при жорсткому карантині транспорт не закриють – прем’єр

П'ятниця, 4 грудня 2020, 11:44
Навіть при жорсткому карантині транспорт не закриють – прем’єр

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що попри повний локдаун, який планують ввести в Україні, транспорт буде працювати.  

Джерело: засідання парламенту 4 грудня

Пряма мова: "Чи буде працювати транспорт? Так, транспорт буде працювати. І авіакомпанії, і залізниця, і міський транспорт закривати не планується навіть при більш жорсткому обмеженні карантинному.

Всі наукові дослідження показують, що транспорт не є основним джерелом активного поширення цієї пандемії". 

Що було раніше: МОЗ не буде пропонувати запроваджувати локдаун до кінця року, але запропонує жорсткий карантин із перших чисел січня на три тижні.

Передісторія:

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: транспорткарантинкоронавірусCovid-2019Шмигаль
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