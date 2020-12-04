Навіть при жорсткому карантині транспорт не закриють – прем’єр

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що попри повний локдаун, який планують ввести в Україні, транспорт буде працювати.

Джерело: засідання парламенту 4 грудня

Пряма мова: "Чи буде працювати транспорт? Так, транспорт буде працювати. І авіакомпанії, і залізниця, і міський транспорт закривати не планується навіть при більш жорсткому обмеженні карантинному.

Всі наукові дослідження показують, що транспорт не є основним джерелом активного поширення цієї пандемії".

Що було раніше: МОЗ не буде пропонувати запроваджувати локдаун до кінця року, але запропонує жорсткий карантин із перших чисел січня на три тижні.

Передісторія:

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