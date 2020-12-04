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МОЗ пропонуватиме локдаун після Нового року 

П'ятниця, 4 грудня 2020, 09:33

Міністерство охорони здоров'я не буде пропонувати запроваджувати локдаун до кінця року, але запропонує жорсткий карантин із перших чисел січня на три тижні.

Джерело: голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу 4 грудня

Пряма мова: "Усі лікарі розуміють, що з кінця січня і протягом лютого очікується сезонний пік захворюваності на грип. Це призведе до серйозного навантаження на медичну систему, тому до цього періоду потрібно підійти з мінімально можливими цифрами захворюваності на COVID-19, із мінімальною кількістю госпіталізованих із COVID-19.

Ми як Міністерство охорони здоров'я не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня, адже бачимо стабільний приріст нових випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків. І ми можемо стверджувати, що наша медична система повністю витримає те навантаження, яке зараз є у зв'язку з COVID-19… Ми точно витримаємо до кінця грудня. 

Але у зв’язку з тим, що рівень захворюваності та рівень госпіталізації залишаються на досить високому рівні, ми бачимо необхідність збити цю хвилю "ковіду" і довести її до мінімально можливих цифр. 

Спираючись на медичні і протиепідемічні показники, ми пропонуємо - і будемо пропонувати це уряду - плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня. Вважаємо, що тривалість такого карантину для досягнення максимального ефекту має бути три тижні".

Доповнюється…

Олена Рощенко, УП
Теми: локдаункарантинкоронавірусCovid-2019МОЗ


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