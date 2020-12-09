На Львівщині, Волині і Донбасі протестують шахтарі: не платять зарплату

У кількох регіонах України гірники низки шахт оголосили страйки з вимогою виплатити їм зарплату і погасити борги.

Джерело: голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Facebook, ZAXID.NET з посиланням на голову профспілки шахти "Лісова" Мирославу Кафтан

Деталі: За словами Кафтан, 75 гірників шахти "Лісова" ДП "Львіввугілля" оголосили підземний страйк з вимогою виплатити їм зарплати та погасити борги за вересень-жовтень.

Шахтарі спустилися під землю близько 20:00 8 грудня, вони перебувають у камері очікування у приствольному дворі.

Сама Кафтан 9 грудня перебуває на зустрічі в Львівській облдержадміністрації, а про результати переговорів пообіцяла розповісти пізніше.

За словами Волинця, у м. Нововолинську гірники 2 зміни шахти "Бужанська" з 8 грудня залишаються під землею. Він додав, що 9 грудня на шахті працює слідча група поліції.

Крім того, гірники шахти "№ 9 Нововолинська" відмовилися спускатися в шахту, а натомість пішли до адміністрації об’єднання ДП "Волиньвугілля".

На Донеччині з минулого тижня протестують гірники шахти "Україна" (ДП "Селидіввугілля").

На шахті "Капітальна" у м. Мирнограді шахтарі остаточно припинили всі роботи. 9 грудня вони перекривають дорогу в центральній частині міста, в районі будівлі міської ради.

У Києві гірники ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат" протестують під будівлею Кабміну. Вони вимагають погасити 143 млн. грн заборгованості з заробітної плати і відновити повноцінну роботу підприємства.