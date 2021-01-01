Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов попросив Верховну Раду призначити позачергові вибори мера міста через смерть обраного мера Геннадія Кернеса.

Джерело: Терехов, якого цитує АТН, Суспільне, Михайло Добкін у Telegram

Пряма мова Терехова: "Ми зробили все в установленому законом порядку".

Деталі: 30 грудня у коментарі Суспільному Терехов заявляв, що має намір підписати відповідне звернення 31 грудня, коли спливає відведений законом 15-денний термін, після чого звернення буде направлено до Верховної Ради.

На питання, чи буде він висуватися на посаду міського голови, Терехов відповів: "Коли будуть призначені вибори, тоді ви побачите все, хто буде висуватися, як, коли".

Разом з тим, колишній мер Харкова, ексголова Харківської обладміністрації та екснардеп Михайло Добкін у своєму Telegram натякнув, що висуватиме свою кандидатуру на позачергових виборах міського голови.

Він опублікував новорічне відеопривітання, в якому сказав: "Тут мене багато харків'ян останнім часом часто питають, то я відповім: таки да. У новий рік – з новими перемогами. Усіх зі святом! З Новим роком! Все буде Харків!".

Також Добкін перепостив повідомлення, яке закінчується словами "І так, Добкін іде в мери".

Що передувало: Як раніше пояснювала голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська, не пізніше як на п'ятнадцятий день після смерті міського голови особа, яка на цей час здійснює повноваження міського голови, має звернутися до Верховної Ради з клопотанням щодо призначення позачергових виборів. Таке клопотання розглядається Верховною Радою не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного голови.

Однак, за її словами, на практиці відсутня відповідальність колегіального органу парламенту за непризначення дати, і подекуди процедура не була виконана роками.

Передісторія:

Зранку 17 грудня 2020 року стало відомо, що мер Харкова Геннадій Кернес, який лікувався від коронавірусу в Німеччині, помер.

До того у Харківського міського голови відмовили нирки.

Голова правління "ОПОРИ" Ольга Айвазовська повідомила, що за законом про місцеве самоврядування, у разі смерті міського голови повноваження мера здійснює секретар відповідної міської ради.

9 грудня секретарем міськради Харкова обрали Ігоря Терехова, якому раніше пророкували крісло голови Харківської ОДА.

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