У Кернеса відмовили нирки

У Харківського міського голови Геннадія Кернеса, який зараз перебуває на лікуванні у Німеччині, відмовили нирки.

Джерело: директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю міськради Харкова Юрій Сидоренко в коментарі УП

Деталі: Сидоренко підтвердив інформацію про те, що у Кернеса відмовили обидві нирки.

Пряма мова: "Але це не скасовує того, що Геннадій Адольфович зможе виконувати свої обов'язки...

На гемодіалізі люди живуть".

Довідка: Гемодіаліз - це лікування, при якому кров фільтрується поза тілом за допомогою діалізного апарату. Кров відбирається з судини і пропускається через синтетичний фільтр та повертається у тіло. Гемодіаліз, як правило, проводять щонайменше чотири години три рази на тиждень.

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