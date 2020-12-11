У Кернеса відмовили нирки
У Харківського міського голови Геннадія Кернеса, який зараз перебуває на лікуванні у Німеччині, відмовили нирки.
Джерело: директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю міськради Харкова Юрій Сидоренко в коментарі УП
Деталі: Сидоренко підтвердив інформацію про те, що у Кернеса відмовили обидві нирки.
Пряма мова: "Але це не скасовує того, що Геннадій Адольфович зможе виконувати свої обов'язки...
На гемодіалізі люди живуть".
Довідка: Гемодіаліз - це лікування, при якому кров фільтрується поза тілом за допомогою діалізного апарату. Кров відбирається з судини і пропускається через синтетичний фільтр та повертається у тіло. Гемодіаліз, як правило, проводять щонайменше чотири години три рази на тиждень.
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Передісторія:
- Геннадій Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. Він захворів на COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня його поклали в харківську лікарню, а в ніч на 17 вересня – перевезли до німецької клініки "Шаріте".
- Кернес виграв вибори 25 жовтня і 8 листопада його офіційно зареєстрували Харківським міським головою, оскільки він подав електронну заяву.
- У міськадміністрації Харкова неодноразово спростовували чутки про смерть Кернеса.
- 9 грудня Кернес отримав повноваження харківського міського голови, не будучи присутнім на першій сесії Харківської міської ради нового скликання.
- Олігарх і друг Кернеса Павло Фукс розповів, що мер Харкова планує повернутися в Україну 30 грудня. Раніше він публікував фото Кернеса з лікарні у Берліні.