Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Про підготовку вбивства Шеремета Україну попереджали ще при Януковичі – екс-спецпризначенець

Неділя, 10 січня 2021, 12:26
Про підготовку вбивства Шеремета Україну попереджали ще при Януковичі – екс-спецпризначенець

Білоруський офіцер Ігор Макар, який опублікував записи розмов голови КДБ Білорусі про планування вбивства Павла Шеремета та інших людей, розповів, що ще у 2012 році українські спецслужби були повідомлені про підготовку такого злочину.

Джерело: інтерв'ю Макара "Новой газете"

Деталі: Ігор Макар – колишній заступник командира бойової групи спецпідрозділу "Алмаз" МВС Білорусі, а нині представник громадянської ініціативи "Білоруський народний трибунал". У "Алмазі" він служив з 1998 по 2004 рік, після чого звільнився. Пізніше встиг виїхати до Європи і попросити політичного притулку.

За його словами, він передав американським дипломатам весь запис, який у нього був, і всю інформацію з прізвищами. На записі тодішній голова КДБ Білорусі Вадим Зайцев і двоє співробітників спецпідрозділу КДБ "Альфа" планували вбивства мінімум чотирьох громадян Білорусі, які перебувають за кордоном, в тому числі і Павла Шеремета.

На питання журналіста, чому українські спецслужби не відреагували на дані про підготовку вбивства Шеремета, Макар відповісти не зміг, але запевнив, що ще у 2012 році інформація була передана Україні, Росії і навіть білоруському МЗС.

Пряма мова: "У 2012 році Павло ще тільки збирався переїжджати в Україну. Але я знаю, що інформація була передана і в Російську Федерацію, і в Україну, і навіть в білоруський МЗС. До речі, тоді Вадим Зайцев і був знятий з посади голови КДБ".

Додатково: За словами колишнього білоруського "алмазівця", Шеремету загрожувала небезпека, оскільки він активно розслідував вибух у мінському метро в 2011 році, і був подразником для диктаторського режиму Білорусі.

Макар також розповів, що отримав запис від своїх анонімних джерел у КДБ Білорусі тоді ж, коли він був зроблений, у 2012 році.

Що було раніше: 5 січня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідчі дії в зв'язку з можливим "білоруським слідом" у справі вбивства журналіста Павла Шеремета можуть провести на території Європи вже в січні.

Читайте також: Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді

Передісторія: 

  • 4 січня білоруська опозиція передала Українській правді записи розмов глави Комітету держбезпеки Білорусі у 2008-2012 роках Вадима Зайцева.
  • На записі звучать слова Зайцева, записані прихованим пристроєм 11 квітня 2012 року під час інструктажу співробітників елітного контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа" в офісі Зайцева в Мінську. Зокрема, обговорюється спосіб вбивства Шеремета, який у той час жив і працював у Росії. Ставиться завдання його підірвати. І зробити це так, щоб вбивство стало публічним сигналом.
  • Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який розповсюдив аудіозапис, де силовики Білорусі обговорюють можливість вбивства журналіста Павла Шеремета, повідомив, що готовий свідчити у справі Офісу генерального прокурора України.
  • У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що записи 2012 року, на яких начебто білоруські спецслужби обговорюють намір убити Шеремета вибухівкою, відповідають версії українського слідства і на справі ветеранів АТО й волонтерів не позначаться.

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивствоБілорусьУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
вбивство
Вбивство підлітків у Бердянську: окупанти не віддають рідним тіла для поховання
Суд виніс вирок організаторам вбивства Гандзюк: Мангер і Левін отримали по 10 років
Сили оборони перевіряють інформацію про ліквідацію генерала РФ Горячева
Останні новини
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
Усі новини...
Реклама: