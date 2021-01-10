Білоруський офіцер Ігор Макар, який опублікував записи розмов голови КДБ Білорусі про планування вбивства Павла Шеремета та інших людей, розповів, що ще у 2012 році українські спецслужби були повідомлені про підготовку такого злочину.

Джерело: інтерв'ю Макара "Новой газете"

Деталі: Ігор Макар – колишній заступник командира бойової групи спецпідрозділу "Алмаз" МВС Білорусі, а нині представник громадянської ініціативи "Білоруський народний трибунал". У "Алмазі" він служив з 1998 по 2004 рік, після чого звільнився. Пізніше встиг виїхати до Європи і попросити політичного притулку.

За його словами, він передав американським дипломатам весь запис, який у нього був, і всю інформацію з прізвищами. На записі тодішній голова КДБ Білорусі Вадим Зайцев і двоє співробітників спецпідрозділу КДБ "Альфа" планували вбивства мінімум чотирьох громадян Білорусі, які перебувають за кордоном, в тому числі і Павла Шеремета.

На питання журналіста, чому українські спецслужби не відреагували на дані про підготовку вбивства Шеремета, Макар відповісти не зміг, але запевнив, що ще у 2012 році інформація була передана Україні, Росії і навіть білоруському МЗС.

Пряма мова: "У 2012 році Павло ще тільки збирався переїжджати в Україну. Але я знаю, що інформація була передана і в Російську Федерацію, і в Україну, і навіть в білоруський МЗС. До речі, тоді Вадим Зайцев і був знятий з посади голови КДБ".

Додатково: За словами колишнього білоруського "алмазівця", Шеремету загрожувала небезпека, оскільки він активно розслідував вибух у мінському метро в 2011 році, і був подразником для диктаторського режиму Білорусі.

Макар також розповів, що отримав запис від своїх анонімних джерел у КДБ Білорусі тоді ж, коли він був зроблений, у 2012 році.

Що було раніше: 5 січня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідчі дії в зв'язку з можливим "білоруським слідом" у справі вбивства журналіста Павла Шеремета можуть провести на території Європи вже в січні.

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