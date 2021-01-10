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О подготовке убийства Шеремета Украину предупреждали еще при Януковиче – экс-спецназовец

Воскресенье, 10 января 2021, 13:26

Белорусский офицер Игорь Макар, обнародовавший записи разговоров председателя КГБ Беларуси про планирование убийства Павла Шеремета, рассказал, что еще в 2012 году украинские спецслужбы были уведомлены о подготовке такого преступления.

Источник: интервью Макара "Новой газете"

Детали: Игорь Макар – бывший заместитель командира боевой группы спецподразделения "Алмаз" МВД Беларуси, а ныне представитель гражданской инициативы "Белорусский народный трибунал". В "Алмазе" он служил с 1998 по 2004 год, после чего уволился. Позже успел выехать в Европу и попросить политическое убежище.

По его словам, он передал американским дипломатам всю запись, которая у него была, и всю информацию с фамилиями. На записи тогдашний председатель КГБ Беларуси Вадим Зайцев и двое сотрудников спецподразделения КГБ "Альфа" планировали убийства минимум четырех граждан Беларуси, находящихся за границей, в том числе и Павла Шеремета.

На вопрос журналиста, почему украинские спецслужбы не отреагировали на данные о готовящемся убийстве Шеремета, Макар ответить не смог, но заверил, что еще в 2012 году информация была передана Украине, России и даже белорусскому МИД.   

Прямая речь: "В 2012 году Павел еще только собирался переезжать в Украину. Но я знаю, что информация была передана и в Российскую Федерацию, и в Украину, и даже в белорусский МИД. Кстати, тогда Вадим Зайцев и был снят с должности председателя КГБ".

Дополнительно: По словам бывшего белорусского спецназовца, Шеремету грозила опасность поскольку он вплотную занимался расследованием взрыва в минском метро в 2011 году и был раздражителем для диктаторского режима Беларуси.

Макар также рассказал, что получил запись от своих анонимных источников в КГБ Беларуси тогда же, когда она была сделана, в 2012 году.

Темы: убийствоБеларусьУкраина


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