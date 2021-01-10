Тернопіль таки дотримуватиметься карантину: "уряд вимагає"

Тернопіль все ж таки дотримуватиметься вимог посиленого карантину, введеного в Україні з 8 по 24 січня.

Джерело: мер міста Сергій Надал у Facebook

Пряма мова: "Наші школи змушують перейти на дистанційне навчання до 24 січня, але садочки для дітей будуть відкриті.

Щодо підприємців: працювати у нашому місті можуть лише ті, робота яких дозволена постановою уряду".

Деталі: Надал зазначив, що міська влада зробила все, щоб Тернопіль працював з 8 січня у звичному режимі, але ця пропозиція не була підтримана урядом, який вимагає дотримання локдауну одночасно у всіх містах України.

Водночас мер висловив думку, що ситуація із захворюваністю на коронавірус у кожному місті різна, і в Тернополі вона не є критичною.

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