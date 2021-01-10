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Тернопіль таки дотримуватиметься карантину: "уряд вимагає"

Неділя, 10 січня 2021, 18:29

Тернопіль все ж таки дотримуватиметься вимог посиленого карантину, введеного в Україні з 8 по 24 січня.

Джерело: мер міста Сергій Надал у Facebook

Пряма мова: "Наші школи змушують перейти на дистанційне навчання до 24 січня, але садочки для дітей будуть відкриті.

Щодо підприємців: працювати у нашому місті можуть лише ті, робота яких дозволена постановою уряду".

Деталі: Надал зазначив, що міська влада зробила все, щоб Тернопіль працював з 8 січня у звичному режимі, але ця пропозиція не була підтримана урядом, який вимагає дотримання локдауну одночасно у всіх містах України.

Водночас мер висловив думку, що ситуація із захворюваністю на коронавірус у кожному місті різна, і в Тернополі вона не є критичною.

Передісторія:

  • 6 січня у Тернополі вирішили не вводити локдаун, однак наступного дня мер Тернополя припустив, що карантин усе-таки можуть посилити в разі погіршення епідемічної ситуації.
  • 8 січня в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони діятимуть до 24 січня.
  • У Тернополі в перший день посиленого карантину працювало багато крамниць і кав’ярень, а також "Зимове містечко".
  • 9 січня Надал заявив, що поліція змушує місто дотримуватися вимог посиленого карантину.

Українська правда
Теми: ТернопількарантинкоронавірусКабінет міністрів


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