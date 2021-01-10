Тернопіль таки дотримуватиметься карантину: "уряд вимагає"
Неділя, 10 січня 2021, 18:29
Тернопіль все ж таки дотримуватиметься вимог посиленого карантину, введеного в Україні з 8 по 24 січня.
Джерело: мер міста Сергій Надал у Facebook
Пряма мова: "Наші школи змушують перейти на дистанційне навчання до 24 січня, але садочки для дітей будуть відкриті.
Щодо підприємців: працювати у нашому місті можуть лише ті, робота яких дозволена постановою уряду".
Деталі: Надал зазначив, що міська влада зробила все, щоб Тернопіль працював з 8 січня у звичному режимі, але ця пропозиція не була підтримана урядом, який вимагає дотримання локдауну одночасно у всіх містах України.
Водночас мер висловив думку, що ситуація із захворюваністю на коронавірус у кожному місті різна, і в Тернополі вона не є критичною.
Передісторія:
- 6 січня у Тернополі вирішили не вводити локдаун, однак наступного дня мер Тернополя припустив, що карантин усе-таки можуть посилити в разі погіршення епідемічної ситуації.
- 8 січня в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони діятимуть до 24 січня.
- У Тернополі в перший день посиленого карантину працювало багато крамниць і кав’ярень, а також "Зимове містечко".
- 9 січня Надал заявив, що поліція змушує місто дотримуватися вимог посиленого карантину.
Українська правда