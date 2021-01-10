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Тернополь таки будет соблюдать карантин: "правительство требует"

Воскресенье, 10 января 2021, 17:29
Тернополь таки будет соблюдать карантин: правительство требует

Тернополь все же будет придерживаться требований усиленного карантина, введенного в Украине с 8 по 24 января.

Источник: мэр города Сергей Надал в Facebook

Прямая речь: "Наши школы заставляют перейти на дистанционное обучение до 24 января, но детсады для детей будут открыты.

В отношении предпринимателей: работать в нашем городе могут только те, работа которых разрешена постановлением правительства".

Детали: Надал отметил, что городские власти сделали все, чтобы Тернополь работал с 8 января в обычном режиме, но это предложение не было поддержано правительством, которое требует соблюдения локдауна одновременно во всех городах Украины.

В то же время мэр выразил мнение, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в каждом городе разная, и в Тернополе она не является критической.

Предыстория:

  • 6 января в Тернополе решили не вводить локдаун, однако на следующий день мэр Тернополя предположил, что карантин все-таки могут усилить в случае ухудшения эпидемической ситуации.
  • 8 января в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Они будут действовать до 24 января.
  • В первый день действия усиленного карантина в Тернополе работало много магазинов и кафе, а также "Зимний городок".
  • 9 января Надал заявил, что полиция заставляет город соблюдать требования усиленного карантина.

Украинская правда
Темы: ТернополькарантинкоронавирусКабинет министров
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