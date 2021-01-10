Тернополь таки будет соблюдать карантин: "правительство требует"
Тернополь все же будет придерживаться требований усиленного карантина, введенного в Украине с 8 по 24 января.
Источник: мэр города Сергей Надал в Facebook
Прямая речь: "Наши школы заставляют перейти на дистанционное обучение до 24 января, но детсады для детей будут открыты.
В отношении предпринимателей: работать в нашем городе могут только те, работа которых разрешена постановлением правительства".
Детали: Надал отметил, что городские власти сделали все, чтобы Тернополь работал с 8 января в обычном режиме, но это предложение не было поддержано правительством, которое требует соблюдения локдауна одновременно во всех городах Украины.
В то же время мэр выразил мнение, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в каждом городе разная, и в Тернополе она не является критической.
Предыстория:
- 6 января в Тернополе решили не вводить локдаун, однако на следующий день мэр Тернополя предположил, что карантин все-таки могут усилить в случае ухудшения эпидемической ситуации.
- 8 января в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Они будут действовать до 24 января.
- В первый день действия усиленного карантина в Тернополе работало много магазинов и кафе, а также "Зимний городок".
- 9 января Надал заявил, что полиция заставляет город соблюдать требования усиленного карантина.