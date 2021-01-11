Головні новини неділі і ночі: у вибуху на газопроводі підозрюють Мосійчука, Лукашенко застеріг РФ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, нібито Захід виступив проти Республіки з метою підібратися до Росії, у вибуху на газопроводі на Полтавщині АТ "Лубнигаз" підозрюють екснардепа Ігоря Мосійчука — актуальні новини 10 січня.

Про вибух на газопроводі

АТ "Лубнигаз" просить правоохоронні органи перевірити екснардепа Ігоря Мосійчука на причетність до вибуху на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород 9 січня.

У відповідь Мосійчук заявив, що в момент аварії під Лубнами "під кришуванням ПАТ "Лубнигаз" відбувалася несанкціонована врізка в магістраль з метою крадіжки газу і газоконденсату та подальшому продажу на своїх незаконних заправках в Лубнах, які створив та кришує директор ТД "Лубнигаз", громадянин РФ Максим Дунін".

Передісторія:

9 січня на магістральному газопроводі, який обслуговує "Оператор газотранспортної системи України" (Укртрансгаз) стався вибух на ділянці поблизу села Калайдинці, що на Полтавщині.

У ДСНС розповіли, що причиною інциденту стала розгерметизація газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" з послідуючим факельним горінням.

Вранці 10 січня у МВС повідомили, що на місці розгерметизації газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" більше немає горіння.

Про Білорусь

Лукашенко вважає, що західні країни почали "хрестовий похід" проти Білорусі, щоб ближче підібратися до Росії.

"Майте на увазі, наступними будете ви. Не розслабляйтеся".

На думку білоруського керманича, за лідером опозиції Світланою Тихановською стоять спецслужби Литви і Польщі, і вони нібито фінансують її, "визначають і направляють", а керують такими процесами Сполучені Штати.

Він додав, що у "росіян і білорусів - відповідних людей - єдина думка, що цим заправляють США". Яких саме "відповідних людей" він мав на увазі, Лукашенко не уточнив.

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