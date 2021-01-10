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Лукашенко: Зла на Зеленського не тримаю, він піддається навчанню

Неділя, 10 січня 2021, 18:49
Лукашенко: Зла на Зеленського не тримаю, він піддається навчанню

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий відновити відносини з Україною, незважаючи на те, що Київ не визнав результати президентських виборів у країні.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю програмі "Дійові особи з Наілею Аскер-заде" на телеканалі "Росія-1", пише ТАСС

Пряма мова: "Я зла не тримаю на Володю Зеленського. Я його розумію: по молодості десь щось сказав. Але це ж не означає, що ти повинен весь час на нього дивитися, розуміючи, що відбувається, і на нього ображатися чи злитися".

"Заявити вони (українська влада - прим. ТАСС) заявили, але стосунки у нас добрі, український народ до білорусів ставиться дуже добре, ми до них – іще краще".

"Я б косо на нього (Зеленського – ред.) не дивився. Поблажливо, косо, з презирством – ніколи. Молода людина, молодий президент. Піддається навчанню (обучаемый – рос.), я думаю. Я впевнений у цьому, він же здорова, нормальна людина".

Деталі: Лукашенко визнав, що політичні відносини між Києвом і Мінськом практично заморожені, і країни не мають ніяких контактів, окрім посольств. Однак він висловив готовність відновити контакти з Зеленським.

При цьому Лукашенко вважає, що ініціативу для відновлення відносин повинна проявити українська сторона, а в разі зустрічі з Зеленським він відповів би на питання, які той би міг поставити йому: "Я би відповідав, і можливо, якась розмова б зав'язалася".

Самопроголошений президент заявив також, що Мінськ, якщо буде потрібно, готовий знову прийняти саміт у нормандському форматі, як це було в 2015 році, проте західні країни навряд чи погодяться на його проведення в Білорусі.

Пряма мова: "Точно, напевно, не в Мінську. Ми ж недемократична країна вже".

"Заради бога! Не подобається – у Парижі можна збиратися. Там же вони зустрічалися кілька разів, будь ласка. Ризикнуть приїхати сюди, у недемократичну Білорусь, я готовий їх завжди прийняти. Це ж на користь українського народу, і не тільки".

Довідка: Саміт лідерів "нормандської четвірки" пройшов у Мінську 11-12 лютого 2015 року. Головним його підсумком стало підписання Комплексу заходів із виконання Мінських угод.

Передісторія:

  • У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.
  • Україна, багато європейських країнСША та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоЗеленськийБілорусьнормандський формат
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