Главные новости воскресенья и ночи: во взрыве на газопроводе подозревают Мосийчука, Лукашенко предостерег РФ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, якобы Запад выступил против Республики с целью подобраться к России, во взрыве на газопроводе в Полтавской области АО "Лубнигаз" подозревают экс-нардепа Игоря Мосийчука — актуальные новости 10 января.

О взрыве на газопроводе

АО "Лубныгаз" просит правоохранительные органы проверить экс-нардепа Игоря Мосийчука на причастность к взрыву на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород 9 января.

В ответ Мосийчук заявил, что в момент аварии под Лубнами "под крышеванием ПАО "Лубныгаз" проходила несанкционированная врезка в магистраль с целью кражи газа и газоконденсата и дальнейшей продажи на своих незаконных заправках в Лубнах, которые создал и крышует директор ТД "Лубныгаз", гражданин РФ Максим Дунин".

Предыстория:

9 января на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз) произошел взрыв на участке вблизи села Калайдинцы, что на Полтавщине.

В ГСЧС рассказали, что причиной взрыва стала разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением.

Утром 10 января в МВД сообщили, что на месте разгерметизации газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" больше нет горения.

Про Беларусь

Лукашенко считает, что западные страны начали "крестовый поход" против Беларуси, чтобы ближе подобраться к России.

"Имейте в виду, следующие будете вы. Не расслабляйтесь".

По мнению белорусского руководителя, за лидером оппозиции Светланой Тихановской стоят спецслужбы Литвы и Польши, и они якобы финансируют ее, "определяют и направляют", а управляют такими процессами Соединенные Штаты.

Он добавил, что у "россиян и белорусов — соответствующих людей — единое мнение, что этим заправляют США". Каких именно "соответствующих людей", Лукашенко не уточнил.

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