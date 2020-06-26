"Голос" забрав у Вакарчука депутатський мандат
Партія "Голос" проголосувала за припинення депутатських повноважень Святослава Вакарчука.
Джерело: Вакарчук у Facebook
Пряма мова: "Сьогодні з’їзд партії Голос позбавив мене депутатських повноважень. Я дякую делегатам з’їзду за повагу до мого рішення.
Залишаюсь активним членом партії Голос. Буду допомагати всім, чим зможу і там, де буду корисним. Дякую кожному члену фракції Голос за те, що створили таку команду в парламенті. Так тримати. Слава Україні".
Що передувало: Святослав Вакарчук подав заяву на складання депутатського мандата, однак Рада не підтримала це рішення. Тоді Вакарчук вийшов із фракції "Голос".
Додатково: Замість Вакарчука до парламенту проходить 19 номер у партійному списку - 31-річна Аліна Свідерська.
На сайті політсили вказано, що вона є юристкою, правозахисницею і громадською діячкою. Також членкинею організації "Професійний уряд", яка об’єднує випускників всіх зарубіжних вузів. У 2012 році закінчила Кембридж з дипломом магістра права.
За даними "Опори", Аліна Свідерська є дружиною колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка, який працював в уряді прем’єра Олексія Гончарука.
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Передісторія:
- В кінці березня Святослав Вакарчук відійшов від керівництва партії "Голос". Її очолила Кіра Рудик.
- 11 червня Вакарчук заявив, що складає мандат нардепа. Вдруге в історії.
- Нардепка від "Голосу" Інна Совсун запевнила, що Вакарчук залишається в партії і буде працювати на місцевих виборах.