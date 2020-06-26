Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Голос" забрав у Вакарчука депутатський мандат

П'ятниця, 26 червня 2020, 15:10
Голос забрав у Вакарчука депутатський мандат

Партія "Голос" проголосувала за припинення депутатських повноважень Святослава Вакарчука.

Джерело: Вакарчук у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні з’їзд партії Голос позбавив мене депутатських повноважень. Я дякую делегатам з’їзду за повагу до мого рішення.

Залишаюсь активним членом партії Голос. Буду допомагати всім, чим зможу і там, де буду корисним. Дякую кожному члену фракції Голос за те, що створили таку команду в парламенті. Так тримати. Слава Україні".

Що передувало: Святослав Вакарчук подав заяву на складання депутатського мандата, однак Рада не підтримала це рішення. Тоді Вакарчук вийшов із фракції "Голос".

Додатково: Замість Вакарчука до парламенту проходить 19 номер у партійному списку - 31-річна Аліна Свідерська.

На сайті політсили вказано, що вона є юристкою, правозахисницею і громадською діячкою. Також членкинею організації "Професійний уряд", яка об’єднує випускників всіх зарубіжних вузів. У 2012 році закінчила Кембридж з дипломом магістра права.

За даними "Опори",  Аліна Свідерська є дружиною колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка, який працював в уряді прем’єра Олексія Гончарука.

Читати також: Здався без бою? Якою була політична кар'єра Вакарчука

Передісторія:

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Вакарчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
Вакарчук
“Океан Ельзи” присвятив пісню захисникам Маріуполя
"Зараз неможливо не бути воїном": Вакарчук розповів Rolling Stone про відважність українців
Святослав Вакарчук: Я перестав записувати звернення до росіян, це вже не має жодного змісту
Останні новини
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:19
Мінфін запустив новий інструмент для бізнесу за програмою доступних кредитів
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
Усі новини...
Реклама: