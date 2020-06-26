"Голос" забрав у Вакарчука депутатський мандат

Партія "Голос" проголосувала за припинення депутатських повноважень Святослава Вакарчука.

Джерело: Вакарчук у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні з’їзд партії Голос позбавив мене депутатських повноважень. Я дякую делегатам з’їзду за повагу до мого рішення.

Залишаюсь активним членом партії Голос. Буду допомагати всім, чим зможу і там, де буду корисним. Дякую кожному члену фракції Голос за те, що створили таку команду в парламенті. Так тримати. Слава Україні".

Що передувало: Святослав Вакарчук подав заяву на складання депутатського мандата, однак Рада не підтримала це рішення. Тоді Вакарчук вийшов із фракції "Голос".

Додатково: Замість Вакарчука до парламенту проходить 19 номер у партійному списку - 31-річна Аліна Свідерська.

На сайті політсили вказано, що вона є юристкою, правозахисницею і громадською діячкою. Також членкинею організації "Професійний уряд", яка об’єднує випускників всіх зарубіжних вузів. У 2012 році закінчила Кембридж з дипломом магістра права.

За даними "Опори", Аліна Свідерська є дружиною колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка, який працював в уряді прем’єра Олексія Гончарука.

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