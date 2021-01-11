ВАКС пояснив, чому відмовився від примусового приводу судді Вовка

Вищий антикорупційний суд відмовився застосувати примусовий привід щодо голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка через відсутність підстав.

Джерело: ВАКС

Дослівно: "Прокурор заявив клопотання про привід підозрюваного, оскільки той у судове засідання не з’явився та про причини неприбуття не повідомив. Прокурор під час судового засідання наголошував, що голова Окружного адмінсуду Києва був належно повідомлений про дату, час та місце судового засідання.

Поряд із цим, відзначив суддя, відсутні докази вручення повістки про виклик. Особа, яка повідомляла про виклик, під час того, як підозрюваний сідав в автомобіль, дійсно вкинула в авто два аркуші паперу. Проте, суд не отримав доказів, що ці аркуші були саме повісткою про виклик. Якого змісту були вказані два аркуші паперу також не є зрозумілим".

Деталі: Тому слідчий суддя ВАКС, врахувавши відсутність доказів підтвердження отримання підозрюваним повістки про виклик або ознайомлення його з її змістом іншим шляхом, не задовольнив клопотання прокурора щодо приводу останнього.

Зазначається, що ця ухвала оскарженню не підлягає.

Наступне засідання щодо обрання запобіжного заходу Вовку призначене на 12 січня.

Що було раніше: ВАКС відмовився застосувати примусовий привід щодо Вовка.

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