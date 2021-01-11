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ВАКС пояснив, чому відмовився від примусового приводу судді Вовка

Понеділок, 11 січня 2021, 22:19
ВАКС пояснив, чому відмовився від примусового приводу судді Вовка

Вищий антикорупційний суд відмовився застосувати примусовий привід щодо голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка через відсутність підстав.

Джерело: ВАКС

Дослівно: "Прокурор заявив клопотання про привід підозрюваного, оскільки той у судове засідання не з’явився та про причини неприбуття не повідомив. Прокурор під час судового засідання наголошував, що голова Окружного адмінсуду Києва був належно повідомлений про дату, час та місце судового засідання.

Поряд із цим, відзначив суддя, відсутні докази вручення повістки про виклик. Особа, яка повідомляла про виклик, під час того, як підозрюваний сідав в автомобіль, дійсно вкинула в авто два аркуші паперу. Проте, суд не отримав доказів, що ці аркуші були саме повісткою про виклик. Якого змісту були вказані два аркуші паперу також не є зрозумілим".

Деталі: Тому слідчий суддя ВАКС, врахувавши відсутність доказів підтвердження отримання підозрюваним повістки про виклик або ознайомлення його з її змістом іншим шляхом, не задовольнив клопотання прокурора щодо приводу останнього.

Зазначається, що ця ухвала оскарженню не підлягає.

Наступне засідання щодо обрання запобіжного заходу Вовку призначене на 12 січня.

Що було раніше: ВАКС відмовився застосувати примусовий привід щодо Вовка.

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Нагадаємо:

  • 24 грудня детективи НАБУ вручили голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку повістку про виклик до антикорупційного суду. Вовк понад 3 місяці не з'являвся на засідання суду, де йому мали б обрати запобіжний захід. Також повістки ігнорували в ОАСК.
  • У НАБУ повідомляли, що через його неявку до суду, відсутність за місцем проживання, переховування від детективів зверталися до генпрокурорки Ірини Венедіктової з проханням ініціювати перед ВРП питання про дозвіл на затримання та взяття від варту Вовка, але вона так і не відреагувала.
  • НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.

Українська правда

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Теми: Антикорупційний судОАСКПавло Вовк
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