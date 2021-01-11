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ВАКС объяснил, почему отказался от принудительного привода судьи Вовка

Понедельник, 11 января 2021, 23:19

Высший антикоррупционный суд отказался применить принудительный привод в отношении председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка из-за отсутствия оснований.

Источник: ВАКС

Дословно: "Прокурор заявил ходатайство о приводе подозреваемого, поскольку тот в судебное заседание не явился и о причинах неявки не сообщил. Прокурор в ходе судебного заседания подчеркивал, что председатель Окружного админсуда Киева был должным образом уведомлен о дате, времени и месте судебного заседания.

Наряду с этим, отметил судья, отсутствуют доказательства вручения повестки о вызове. Лицо, сообщавшее о вызове, во время того, как подозреваемый садился в автомобиль, действительно бросило в авто два листа бумаги. Однако, суд не получил доказательств, что эти листы были именно повесткой о вызове. Какого содержания были указанные два листа бумаги тоже не понятно".

Детали: Поэтому следователь судья ВАКС, учитывая отсутствие доказательств подтверждения получения подозреваемым повестки о вызове или ознакомления его с ее содержанием другим путем, не удовлетворил ходатайство прокурора по поводу последнего.

Отмечается, что это постановление обжалованию не подлежит. Следующее заседание по избранию меры пресечения Вовку назначено на 12 января.

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Предыстория:

  • 24 декабря детективы НАБУ вручили председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку повестку о вызовев антикоррупционный суд. Волк более 3 месяцев не появлялся на заседание суда, где ему должны избрать меру пресечения. Также повестки игнорировали в ОАСК.
  • В НАБУ сообщали, что из-за его неявки в суд, отсутствие по месту жительства, сокрытие от детективов обращались к генпрокурору Ирине Венедиктовой с просьбой инициировать перед ВРУ вопрос о разрешении на задержание и взятие под стражу Вовка, но она так и не отреагировала.
  • НАБУ подозревает главу ОАСК Павла Вовкав создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционный судОАСКПавел Вовк


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