Детективи НАБУ вполювали суддю Вовка і вручили повістку
Детективи Національного антикорупційного бюро вручили голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку повістку про виклик до антикорупційного суду.
Джерело: пресслужба НАБУ
Деталі: Вовка чекають 5 січня 2021 року на судовому засіданні.
На відео, яке опублікували в НАБУ, суддя Вовк без верхнього одягу біжить по засніженому тротуару, а детектив зачитує йому вимогу прийти на засідання суду.
В кінці відео Вовк викинув повістку зі своєї автівки і втік.
Повістку йому вручили під час святкування, яке організував колишній народний депутат, президент одного із юридичних ВНЗ (Сергія Ківалова - УП).
Крім Вовка на святкуванні були присутні голова та судді Конституційного суду України, які мають "статус свідків у кримінальному провадженні щодо захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя, створення штучних перешкод у їхній роботі, а також шляхом втручання у діяльність державних діячів".
За інформацією "Української правди" йдеться про щорічний новорічний корпоратив на базі ківалівського інституту інтелектуальної власності. Традиційно на корпоратив приходять судді КС Віктор Кривенко та Віктор Городовенко, був і глава КС Олександр Тупицький.
Вовк понад 3 місяці не з'являвся на засідання суду, де йому мали б обрати запобіжний захід. Також повістки ігнорували в ОАСК.
У НАБУ повідомили, що через його неявку до суду, відсутність за місцем проживання, переховування від детективів, намагалися оголосили Вовка у розшук, проте за місяць генпрокурор Ірина Венедіктова так і не відреагувала на ці клопотання: "генпрокурор без будь-яких причин та пояснень їх не підписала і не скерувала до ВРП".
Відзначається, що 23 грудня Вовк вкотре "продемонстрував зневажливе ставлення до вимог закону — не з’явився до ВАКС, де мало відбуватися судове засідання з обрання йому запобіжного заходу.
Суд відклав засідання до 5 січня 2021 року. Початок - о 9:30.
У бюро вважають абсурдною ситуацію, коли голова суду ігнорує виклики до іншого суду та використовує свій імунітет, щоб ухилитися від кримінальної відповідальності.
Дослівно НАБУ: "Відсутність належного реагування на ситуацію з боку генерального прокурора та Вищої ради правосуддя, ігнорування ініційованих НАБУ клопотань свідчать про системну кризу у правоохоронній та судовій системі".
Слідство сподівається, що 5 січня засідання суду відбудеться і Вовку таки вдасться обрати запобіжний захід.
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Передісторія:
- НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
- Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк. На початку жовтня 2020 року суд відсторонив Холоднюка від посади, а пізніше той подав у відставку.
- 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".
- Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
- Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.