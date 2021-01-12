Степанов уверен, что локдаун не следует останавливать

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что усиленный карантин не стоит прекращать.

Источник: Степанов в комментарии 24 канала

Детали: На вопрос, есть ли основания по состоянию на вторник для продолжения усиленного карантина, Степанов ответил: "Обязательно есть".

Прямая речь Степанова: "Я настаиваю на этом. Я, мои советники, ведущие эпидемиологи нашей страны (настаиваем - ред.) на продлении этого карантина...

Во-первых, у нас были январские праздники, которые сопровождались массовыми празднествами, перемещением людей, когда ездили к родственникам. Все это потенциально очень повлияет на рост числа больных COVID-19.

Во-вторых, у нас есть ежегодно сезонный рост больных гриппом, которое начинается именно в январе и очень важно на этом пике болезни сбить... ".

Что этому предшествовало: Усиленный карантин действует в Украине с 8 по 24 января 2021 года. В правительстве назвали это "зимними каникулами ради безопасности". Список запретов можно найти здесь.