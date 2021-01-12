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Новини 12 січня: зустріч Зеленського і Санду, вартість відпустки голови КС

Вівторок, 12 січня 2021, 20:20
Новини 12 січня: зустріч Зеленського і Санду, вартість відпустки голови КС

З Києва до Кишинева за 5 годин: Зеленський озвучив амбітну ідею, Голова КС відпочиває в ОАЕ, але каже: не так розкішно, як писали ЗМІ, — актуальні новини 12 січня.

Про зустріч Зеленського і Санду

Президент Молдови Мая Санду під час свого першого візиту до Києва на посаді президента, що став і її найпершим закордонним візитом, на спільній з президентом України пресконференції почала свою промову українською.

Після переговорів Зеленський заявив, що Україну та Молдову має з’єднати сучасна магістраль, яка скоротить подорож між столицями до 5 годин.

Про вартість відпустки голови КС

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький проводить відпустку з сім'єю в ОАЕ, туроператору "Join Up" за тижневий відпочинок трьох осіб він заплатив близько 242 тисяч гривень. 

Про інші важливі новини

Загальний рівень ефективності CoronaVac нижче 60%, але вище 50%. При цьому група фармацевтичних компаній "Лекхім" уклала угоду щодо постачання у І півріччі 2021 року 5 млн доз вакцини CoronaVac проти COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що посилений карантин з 8 по 24 січня не слід переривати.

Голова ОПУ Андрій Єрмак і заступник керівника АП РФ Дмитро Козак прибули до Берліна для участі у зустрічі політичних радників "нормандського формату".

300-річна позолочена ікона з Луганська, яку голова Президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, оцінюється у 12,5 млн євро і зберігалася у банку Banke Srpske, який збанкрутував.

Президент США Дональд Трамп приватно звинуватив "людей Антифа" у штурмі Капітолію, хоча існують чіткі відео та документальні докази, які свідчать про те, що нападники в основному були прихильниками Трампа.

В Україну йде різке похолодання до -18-21°, у найближчі дні очікується до 15 см снігу.

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