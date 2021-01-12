Голова КС відпочиває в ОАЕ, але каже: не так розкішно, як писали ЗМІ

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький проводить відпустку з сім'єю в Об'єднаних Арабських Еміратах, туроператору "Join Up" за тижневий відпочинок трьох осіб він заплатив близько 242 тисяч гривень.

Джерело: відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу

Деталі: Суд за дорученням Олександра Тупицького надає інформацію про відпустку голови КС після публікацій у ЗМІ, називаючи частину інформації журналістів неправдивою.

10 січня "Цензор" публікував фото Тупицького на відпочинку в Дубаї і писав, що оренда королівської вілли в готелі "Kempinski Palm Jumeirah" становить понад 300 тисяч грн за добу.

Пресслужба КС повідомляє, що 5 січня Тупицький підписав розпорядження про свою відпустку на 6 січня та з 11 до 13 січня 2021 року. Таким чином, зі святами він має 8 днів "щорічної відпустки".

Дослівно КС: "6 січня голова суду Олександр Тупицький спільно з дружиною та сином вилетіли на відпочинок до Об'єднаних Арабських Еміратів, де пробудуть до 13 січня 2021 року.

Вартість пакету послуг, наданого туристичним оператором на трьох осіб, становить 242116,43 грн. У вартість туру входить авіапереліт в обидва боки, проживання у двокімнатному номері готелю, дворазове харчування, трансфер, страхування та вартість туристичного обслуговування.

Зазначене спростовує неправдиві заяви окремих осіб та ЗМІ стосовно оренди Олександром Тупицьким спільно із сім’єю королівської вілли в Дубаї вартістю 300 тисяч гривень на добу.

Разом з тим повідомляємо, що нарахований дохід (винагорода судді) голови Конституційного Суду України у грудні 2020 року склав 433538,60 грн, що повністю покриває суму витрат на туристичну поїздку...

Також, за словами Олександра Тупицького, інформація про його відпочинок в Дубаї з українськими та російськими бізнесменами, які причетні до кримінального світу, є відвертою брехнею. У разі оприлюднення персональних відомостей про зазначених осіб вони самостійно можуть скористатися своїм правом на захист честі, гідності й ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

Водночас голова суду вказав, що надав вичерпну інформацію з цього приводу і подальше спілкування із вказаного питання припиняє".

Передісторія:

Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).

28 грудня Офіс генерального прокурора направив поштою повідомлення про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова й "Зуєвського енергомеханічного заводу".

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.

30 грудня у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати. Правовий департамент секретаріату КС заявив, що Тупицький повинен далі виконувати свої обов’язки.

На зборах суддів Конституційного Суду 5 січня 2021 року не мовилося про відсторонення з посади голови КС Олександра Тупицького. У суді вважають, що підстав для відсторонення голови КС немає.

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