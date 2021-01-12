Справа Шеремета: Антоненко розповів, що у нього почали випадати зуби

Музикант Андрій Антоненко, обвинувачений у вбивстві журналіста Павла Шеремета, заявив, що у нього через перебування в СІЗО почали випадати зуби.

Джерело: Антоненко в коментарі "Суспільному"

Деталі: Прокурор 12 січня долучив останні 11 із 26 томів у справі Шеремета. Адвокат іншої обвинуваченої Юлії Кузьменко клопотав про недопуск 26-го тому через те, що вважає дані в документах неправдивими. Однак суддя це клопотання відхилила.

Під час розмови Антоненко розповів журналістам, що останнім часом у нього погіршився стан здоров'я.

Пряма мова Антоненка: "В мене почали випадати зуби, я навіть із собою їх приніс. Це все наслідки перебування в СІЗО. Тут надається кваліфікована допомога лікарів, але цього замало, потрібні нормальні умови".

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