Справа Шеремета: Антоненко розповів, що у нього почали випадати зуби
Музикант Андрій Антоненко, обвинувачений у вбивстві журналіста Павла Шеремета, заявив, що у нього через перебування в СІЗО почали випадати зуби.
Джерело: Антоненко в коментарі "Суспільному"
Деталі: Прокурор 12 січня долучив останні 11 із 26 томів у справі Шеремета. Адвокат іншої обвинуваченої Юлії Кузьменко клопотав про недопуск 26-го тому через те, що вважає дані в документах неправдивими. Однак суддя це клопотання відхилила.
Під час розмови Антоненко розповів журналістам, що останнім часом у нього погіршився стан здоров'я.
Пряма мова Антоненка: "В мене почали випадати зуби, я навіть із собою їх приніс. Це все наслідки перебування в СІЗО. Тут надається кваліфікована допомога лікарів, але цього замало, потрібні нормальні умови".
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"Я не знаюсь на вибухівці. Я музикант". Андрій Антоненко та його захист відповідають на питання УП
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.