Дело Шеремета: Антоненко рассказал, что у него начали выпадать зубы
Музыкант Андрей Антоненко, обвиняемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, заявил, что у него из-за пребывания в СИЗО начали выпадать зубы.
Источник: Антоненко в комментарии "Суспільному"
Детали: Прокурор 12 января приобщил последние 11 из 26 томов по делу Шеремета. Адвокат другой обвиняемой Юлии Кузьменко ходатайствовал о недопуске 26-го тома из-за того, что считает данные в документах ложными. Однако судья ходатайство отклонила.
Во время разговора Антоненко рассказал журналистам, что в последнее время у него ухудшилось состояние здоровья.
Прямая речь Антоненко: "У меня начали выпадать зубы, я даже с собой их принес. Это все последствия пребывания в СИЗО. Здесь оказывается квалифицированная помощь врачей, но этого мало, нужны нормальные условия".
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Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.