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Дело Шеремета: Антоненко рассказал, что у него начали выпадать зубы

Вторник, 12 января 2021, 20:50
Дело Шеремета: Антоненко рассказал, что у него начали выпадать зубы

Музыкант Андрей Антоненко, обвиняемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, заявил, что у него из-за пребывания в СИЗО начали выпадать зубы.

Источник: Антоненко в комментарии "Суспільному"

Детали: Прокурор 12 января приобщил последние 11 из 26 томов по делу Шеремета. Адвокат другой обвиняемой Юлии Кузьменко ходатайствовал о недопуске 26-го тома из-за того, что считает данные в документах ложными. Однако судья ходатайство отклонила.

Во время разговора Антоненко рассказал журналистам, что в последнее время у него ухудшилось состояние здоровья.

Прямая речь Антоненко: "У меня начали выпадать зубы, я даже с собой их принес. Это все последствия пребывания в СИЗО. Здесь оказывается квалифицированная помощь врачей, но этого мало, нужны нормальные условия".

Знать больше: Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

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Темы: Дело ШереметаСИЗОсуд
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