Дело Шеремета: Антоненко рассказал, что у него начали выпадать зубы

Музыкант Андрей Антоненко, обвиняемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, заявил, что у него из-за пребывания в СИЗО начали выпадать зубы.

Источник: Антоненко в комментарии "Суспільному"

Детали: Прокурор 12 января приобщил последние 11 из 26 томов по делу Шеремета. Адвокат другой обвиняемой Юлии Кузьменко ходатайствовал о недопуске 26-го тома из-за того, что считает данные в документах ложными. Однако судья ходатайство отклонила.

Во время разговора Антоненко рассказал журналистам, что в последнее время у него ухудшилось состояние здоровья.

Прямая речь Антоненко: "У меня начали выпадать зубы, я даже с собой их принес. Это все последствия пребывания в СИЗО. Здесь оказывается квалифицированная помощь врачей, но этого мало, нужны нормальные условия".

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