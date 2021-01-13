Зеленський не буде реагувати на санкції проти члена його партії

Президент Володимир Зеленський та його Офіс не будуть реагувати на американські санкції проти представника його ж партії "Слуга народу" у парламенті Олександра Дубінського.

Джерело: радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі для "Радіо Свобода"

Пряма мова: "А чому саме президент має на це реагувати, а не керівництво фракції, наприклад? Дубінський – депутат. І первинна реакція – це прерогатива депутатського корпусу і насамперед фракції "Слуга народу". Саме так правильно".

Деталі: Водночас заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук вже заявила, що кроки і висловлювання народного депутата від СН Олександра Дубінського часто не збігалися з позицією фракції.

Голова партії СН Олександр Корнієнко повідомив, що наразі це питання не було на порядку денному політичної сили.

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