Зеленський не буде реагувати на санкції проти члена його партії
Президент Володимир Зеленський та його Офіс не будуть реагувати на американські санкції проти представника його ж партії "Слуга народу" у парламенті Олександра Дубінського.
Джерело: радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі для "Радіо Свобода"
Пряма мова: "А чому саме президент має на це реагувати, а не керівництво фракції, наприклад? Дубінський – депутат. І первинна реакція – це прерогатива депутатського корпусу і насамперед фракції "Слуга народу". Саме так правильно".
Деталі: Водночас заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук вже заявила, що кроки і висловлювання народного депутата від СН Олександра Дубінського часто не збігалися з позицією фракції.
Голова партії СН Олександр Корнієнко повідомив, що наразі це питання не було на порядку денному політичної сили.
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Слуга народу та Кремля: неочевидні деталі санкцій США проти Дубінського та соратників
Передісторія:
- США ввели санкції проти 7 громадян та 4 засобів масової інформації України через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів.
- Зокрема, нині під санкціями нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський, експомічник нардепа Андрія Деркача Дмитро Ковальчук, колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик, екснардеп-утікач Олександр Онищенко, а також оточення Деркача – Антон Симоненко, Андрій Теліженко, Петро Журавель.
- Водночас Дубінський заявив, що буде юридично боротись проти запроваджених обмежень.