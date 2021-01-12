Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський не буде реагувати на санкції проти члена його партії

Вівторок, 12 січня 2021, 23:14
Зеленський не буде реагувати на санкції проти члена його партії
Фото: Дмитро Ларін

Президент Володимир Зеленський та його Офіс не будуть реагувати на американські санкції проти представника його ж партії "Слуга народу" у парламенті Олександра Дубінського. 

Джерело: радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі для "Радіо Свобода

Пряма мова: "А чому саме президент має на це реагувати, а не керівництво фракції, наприклад? Дубінський – депутат. І первинна реакція – це прерогатива депутатського корпусу і насамперед фракції "Слуга народу". Саме так правильно". 

Деталі: Водночас заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук вже заявила, що кроки і висловлювання народного депутата від СН Олександра Дубінського часто не збігалися з позицією фракції.

Голова партії СН Олександр Корнієнко повідомив, що наразі це питання не було на порядку денному політичної сили.

Читайте також: Дар'я Каленюк: Штурм Капітолія тільки прискорив введення санкцій проти Дубінського та інших

Слуга народу та Кремля: неочевидні деталі санкцій США проти Дубінського та соратників

Передісторія: 

  • США ввели санкції проти 7 громадян та 4 засобів масової інформації України через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів.
  • Зокрема, нині під санкціями нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський, експомічник нардепа Андрія Деркача Дмитро Ковальчук, колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик, екснардеп-утікач Олександр Онищенко, а також оточення Деркача – Антон Симоненко, Андрій Теліженко, Петро Журавель.
  • Водночас Дубінський заявив, що буде юридично боротись проти запроваджених обмежень. 

Українська правда
Теми: Слуга народуЗеленськийОфіс президентасанкціїДубінський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Слуга народу
Київський онкоцентр переплачує за унітази і фарбу на ремонті за 70 млн
Під наглядом "слуг народу". Як у лікарнях Київщини розподіляють мільйони та воюють за вплив і до чого тут Дубінський
"Слуга" Слюсарєв після вторгнення став власником заводу "Рапід" і фірм у трьох країнах – ЗМІ
Останні новини
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: