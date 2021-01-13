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Зеленський не буде реагувати на санкції проти члена його партії

Середа, 13 січня 2021, 00:14
Фото: Дмитро Ларін

Президент Володимир Зеленський та його Офіс не будуть реагувати на американські санкції проти представника його ж партії "Слуга народу" у парламенті Олександра Дубінського. 

Джерело: радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі для "Радіо Свобода

Пряма мова: "А чому саме президент має на це реагувати, а не керівництво фракції, наприклад? Дубінський – депутат. І первинна реакція – це прерогатива депутатського корпусу і насамперед фракції "Слуга народу". Саме так правильно". 

Деталі: Водночас заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук вже заявила, що кроки і висловлювання народного депутата від СН Олександра Дубінського часто не збігалися з позицією фракції.

Голова партії СН Олександр Корнієнко повідомив, що наразі це питання не було на порядку денному політичної сили.

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Слуга народу та Кремля: неочевидні деталі санкцій США проти Дубінського та соратників

Передісторія: 

  • США ввели санкції проти 7 громадян та 4 засобів масової інформації України через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів.
  • Зокрема, нині під санкціями нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський, експомічник нардепа Андрія Деркача Дмитро Ковальчук, колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик, екснардеп-утікач Олександр Онищенко, а також оточення Деркача – Антон Симоненко, Андрій Теліженко, Петро Журавель.
  • Водночас Дубінський заявив, що буде юридично боротись проти запроваджених обмежень. 

Українська правда
Теми: Слуга народуЗеленськийОфіс президентасанкціїДубінський


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