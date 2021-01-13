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Зеленский не будет реагировать на санкции против представителя его партии

Среда, 13 января 2021, 00:14

Президент Владимир Зеленский и его Офис не будут реагировать на американские санкции против представителя его же партии "Слуга народа" в парламенте Александра Дубинского.

Источник: советник председателя ОП Михаил Подоляк в комментарии для "Радио Свобода"

Прямая речь: "А почему именно президент должен на это реагировать, а не руководство фракции, например? Дубинский – депутат. И первичная реакция  это прерогатива депутатского корпуса и прежде всего фракции "Слуга народа". Именно так правильно".

Детали: В то же время заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук уже заявила, что шаги и высказывания народного депутата от СН Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции.

Председатель партии СН Александр Корниенко сообщил, что сейчас этот вопрос не был на повестке дня политической силы.

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Слуга народа и Кремля: неочевидные детали санкций США против Дубинского и соратников

Предыстория:

  • США ввели санкции против 7 граждан и 4 средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.
  • Сейчас под санкциями нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, бывший помощник нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, беглого экс-нардеп Александр Онищенко, окружение Деркача – Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель. 
  • В то же время Дубинский заявил, что будет юридически бороться против введенных ограничений.

Украинская правда
Темы: Слуга народаЗеленскийОфис президентасанкцииДубинский


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