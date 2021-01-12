Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский не будет реагировать на санкции против представителя его партии

Вторник, 12 января 2021, 23:14
Зеленский не будет реагировать на санкции против представителя его партии
Фото: Дмитрий Ларин

Президент Владимир Зеленский и его Офис не будут реагировать на американские санкции против представителя его же партии "Слуга народа" в парламенте Александра Дубинского.

Источник: советник председателя ОП Михаил Подоляк в комментарии для "Радио Свобода"

Прямая речь: "А почему именно президент должен на это реагировать, а не руководство фракции, например? Дубинский – депутат. И первичная реакция  это прерогатива депутатского корпуса и прежде всего фракции "Слуга народа". Именно так правильно".

Детали: В то же время заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук уже заявила, что шаги и высказывания народного депутата от СН Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции.

Председатель партии СН Александр Корниенко сообщил, что сейчас этот вопрос не был на повестке дня политической силы.

Читайте также: Дарья Каленюк: Штурм Капитолия только ускорил введение санкций против Дубинского и других

Слуга народа и Кремля: неочевидные детали санкций США против Дубинского и соратников

Предыстория:

  • США ввели санкции против 7 граждан и 4 средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.
  • Сейчас под санкциями нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, бывший помощник нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, беглого экс-нардеп Александр Онищенко, окружение Деркача – Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель. 
  • В то же время Дубинский заявил, что будет юридически бороться против введенных ограничений.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаЗеленскийОфис президентасанкцииДубинский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Слуга народа
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как институт Спартака Субботы связан со "слугами народа", Столаром и Ткаченко
Последние новости
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
Все новости...
Реклама: