Зеленский не будет реагировать на санкции против представителя его партии

Президент Владимир Зеленский и его Офис не будут реагировать на американские санкции против представителя его же партии "Слуга народа" в парламенте Александра Дубинского.

Источник: советник председателя ОП Михаил Подоляк в комментарии для "Радио Свобода"

Прямая речь: "А почему именно президент должен на это реагировать, а не руководство фракции, например? Дубинский – депутат. И первичная реакция это прерогатива депутатского корпуса и прежде всего фракции "Слуга народа". Именно так правильно".

Детали: В то же время заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук уже заявила, что шаги и высказывания народного депутата от СН Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции.

Председатель партии СН Александр Корниенко сообщил, что сейчас этот вопрос не был на повестке дня политической силы.

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