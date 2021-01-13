Зеленский не будет реагировать на санкции против представителя его партии
Президент Владимир Зеленский и его Офис не будут реагировать на американские санкции против представителя его же партии "Слуга народа" в парламенте Александра Дубинского.
Источник: советник председателя ОП Михаил Подоляк в комментарии для "Радио Свобода"
Прямая речь: "А почему именно президент должен на это реагировать, а не руководство фракции, например? Дубинский – депутат. И первичная реакция это прерогатива депутатского корпуса и прежде всего фракции "Слуга народа". Именно так правильно".
Детали: В то же время заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук уже заявила, что шаги и высказывания народного депутата от СН Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции.
Председатель партии СН Александр Корниенко сообщил, что сейчас этот вопрос не был на повестке дня политической силы.
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Слуга народа и Кремля: неочевидные детали санкций США против Дубинского и соратников
Предыстория:
- США ввели санкции против 7 граждан и 4 средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.
- Сейчас под санкциями нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, бывший помощник нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, беглого экс-нардеп Александр Онищенко, окружение Деркача – Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель.
- В то же время Дубинский заявил, что будет юридически бороться против введенных ограничений.