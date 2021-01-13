Імпічмент Трампу можуть підтримати кілька його соратників

Палата представників США 12 січня закликала віце-президента Майка Пенса застосувати 25-ту поправку до Конституції, щоб усунути Дональда Трампа голосуванням Кабінету міністрів, а 13 січня сама приступить до імпічменту – і демократів може підтримати частина республіканців.

Джерело: AP News

Деталі: Палата представників у вівторок ввечері схвалила резолюцію, що закликає віцепрезидента Пенса застосувати 25-ту поправку до Конституції, щоб усунути Трампа голосуванням уряду, хоча Пенс за кілька годин до голосування вже сказав, що він цього не зробить.

Оскільки згода Пенса на застосування 25-ї поправки виключена, в середу Палата представників приступить до імпічменту Трампа за "підбурювання до повстання" після вторгнення в Капітолій 6 січня на тлі відмови президента визнати свою поразку на виборах.

5 депутатів-республіканців, включаючи лідера Республіканської партії Палати представників Ліз Чейні з Вайомінгу, заявили, що вони проголосують за імпічмент Трампа в середу, розколовши керівництво республіканців і саму партію.

За словами Чейні, президент Сполучених Штатів "зібрав натовп і запалив полум'я цього нападу" і "ніколи ще не було більшої зради з боку президента Сполучених Штатів щодо своєї посади і своєї присяги Конституції".

Трамп же заявив законодавцям, що саме прагнення повалити його призвело до розколу країни – і продовження цього шляху "створює величезну небезпеку" для країни і викликає "величезний гнів".

Як і в резолюції про застосування 25-ї поправки, в законі про імпічмент йдеться про тиск Трампа на державних чиновників у Джорджії з метою "знайти" йому більше голосів, а також про його мітинг у Білому домі перед облогою Капітолію, на якому він заохочував тисячі прихильників.

Судді по всій країні неодноразово відхиляли справи про оскарження результатів виборів, а колишній генпрокурор Вільям Барр, союзник Трампа, сказав, що не було ніяких ознак широко поширеного шахрайства.

Напередодні інавгурації демократа Джозефа Байдена 20 січня в Капітолії посилюють заходи безпеки, побоюючись ще більшого насильства.

Трамп у своєму першому зверненні до репортерів після насильства в Капітолії не висловив співчуття щодо загиблих і поранених, але сказав: "Я не хочу насильства".

Трамп може стати першим президентом в історії, який двічі зазнав імпічменту.

Передісторія:

19 грудня 2019 року Палата представників США оголосила імпічмент Трампу на основі звинувачень у тиску на Україну.

5 лютого 2020 року Сенат США виправдав Трампа за обома статтями імпічменту: зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

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