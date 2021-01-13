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Импичмент Трампу могут поддержать несколько его соратников

Среда, 13 января 2021, 08:18
Импичмент Трампу могут поддержать несколько его соратников

Палата представителей США 12 января призвала вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции, чтобы отстранить Дональда Трампа голосованием Кабинета министров, а 13 января сама приступит к импичменту – и демократов может поддержать часть республиканцев. 

Источник: AP News

Детали: Палата представителей во вторник вечером одобрила резолюцию, призывающую вице-президента Пенса применить 25-ю поправку к Конституции, чтобы отстранить Трампа голосованием правительства, хотя Пенс за несколько часов до голосования уже сказал, что он этого не сделает

Поскольку согласие Пенса на применение 25-й поправки исключено, в среду Палата представителей приступит к импичменту Трампа за "подстрекательство к восстанию" после вторжения в Капитолий 6 января на фоне отказа президента признать свое поражение на выборах.

5 депутатов-республиканцев, включая лидера Республиканской партии Палаты представителей Лиз Чейни из Вайоминга, заявили, что они проголосуют за импичмент Трампа в среду, расколов руководство республиканцев и саму партию.

По словам Чейни, президент Соединенных Штатов "собрал толпу и зажег пламя этого нападения" и "никогда еще не было большего предательства со стороны президента Соединенных Штатов в отношении своей должности и своей присяги Конституции".

Трамп же заявил законодателям, что именно стремление свергнуть его привело к расколу страны – и продолжение этого пути "создает огромную опасность" для страны и вызывает "огромный гнев". 

Как и в резолюции о применении 25-й поправки, в законе об импичменте говорится о давлении Трампа на государственных чиновников в Джорджии с целью "найти" ему больше голосов, а также о его митинге в Белом доме перед осадой Капитолия, на котором он поощрял тысячи сторонников. 

Судьи по всей стране неоднократно отклоняли дела об оспаривании результатов выборов, а бывший генпрокурор Уильям Барр, союзник Трампа, сказал, что не было никаких признаков широко распространенного мошенничества.

В преддверии инаугурации демократа Джозефа Байдена 20 января в Капитолии усиливают меры безопасности, опасаясь еще большего насилия.

Трамп в своем первом обращении к репортерам после насилия в Капитолии не выразил соболезнований на счет погибших и раненых, но сказал: "Я не хочу насилия".

Трамп может стать первым президентом в истории, который дважды подвергся импичменту. 

Предыстория:

  • 19 декабря 2019 года Палата представителей США объявила импичмент Трампу на основе обвинений в давлении на Украину.
  • 5 февраля 2020 года Сенат США оправдал Трампа по обеим статьям импичмента: злоупотребление властью и препятствие работе Конгресса.

Знать больше: Педофилы против Трампа: как QAnon, нелепая теория заговора, подпитала штурм Конгресса США

Темы: СШАТрампимпичмент
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