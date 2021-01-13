Покарання Дубінського і Ко: офіс Зеленського пообіцяв "конкретні кроки" вже "найближчим часом"

Офіс президента заявив, що вже найближчим часом будуть оприлюднені конкретні кроки щодо притягнення до відповідальності українців, винних у втручанні в американські вибори.

Джерело: ОП в Telegram

Дослівно: "Офіс Президента України Володимира Зеленського зробить усе, що в його силах, для того, щоб відповідальні за втручання у вибори в Сполучених Штатах Америки були притягнуті до відповідальності, незалежно від партійної приналежності.

Конкретні кроки будуть оприлюднені найближчим часом".

Знати більше: Слуга народу та Кремля: неочевидні деталі санкцій США проти Дубінського та соратників

Передісторія: США ввели санкції проти 7 громадян та 4 засобів масової інформації України через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів. Зокрема, нині під санкціями нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський, експомічник нардепа Андрія Деркача Дмитро Ковальчук, колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик, екснардеп-утікач Олександр Онищенко, а також оточення Деркача – Антон Симоненко, Андрій Теліженко, Петро Журавель.

На це глава Офісу президента Андрій Єрмак написав англійською у Twitter, що нинішня влада зробить все можливе, щоб покарати осіб, що втручалися у вибори США.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що кроки і висловлювання народного депутата від СН Олександра Дубінського часто не збігалися з позицією фракції. За словами Кравчук, на фракції ще не обговорювали внесення Дубінського до списку санкцій. Вона додала, що нардепам потрібен час, щоб вивчити це питання і обговорити його разом.

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