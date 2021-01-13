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Єрмак прокоментував санкції США проти Дубінського і Ко: Зробимо все можливе

Середа, 13 січня 2021, 17:39

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявляє, що нинішня влада зробить все можливе, щоб покарати осіб, що втручалися у вибори США.

Джерело: Twitter Єрмака

Пряма мова Єрмака: "Для ясності - незалежно від приналежності до партії, ця влада зробить все, що в її силах, щоб притягнути відповідальних за втручання в вибори в США".

Що цьому передувало:

  • США ввели санкції проти 7 громадян та 4 засобів масової інформації України через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів.
  • Зокрема, нині під санкціями нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський, експомічник нардепа Андрія Деркача Дмитро Ковальчук, колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик, екснардеп-утікач Олександр Онищенко, а також оточення Деркача – Антон Симоненко, Андрій Теліженко, Петро Журавель.
  • Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що кроки і висловлювання народного депутата від СН Олександра Дубінського часто не збігалися з позицією фракції. За словами Кравчук, на фракції ще не обговорювали внесення Дубінського до списку санкцій. Вона додала, що нардепам потрібен час, щоб вивчити це питання і обговорити його разом.

Знати більше: Слуга народу та Кремля: неочевидні деталі санкцій США проти Дубінського та соратників

Теми: Андрій ЄрмаксанкціїСША


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