Єрмак прокоментував санкції США проти Дубінського і Ко: Зробимо все можливе

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявляє, що нинішня влада зробить все можливе, щоб покарати осіб, що втручалися у вибори США.

Джерело: Twitter Єрмака

Пряма мова Єрмака: "Для ясності - незалежно від приналежності до партії, ця влада зробить все, що в її силах, щоб притягнути відповідальних за втручання в вибори в США".

For the sake of clarity - regardless of party affiliation, this administration will do everything in its power to hold those responsible for meddling in US elections.